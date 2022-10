Ciesse Piumini x God Save The Food

A partire dalla seconda metà di ottobre e per tutto novembre, il marchio personalizzerà e “vestirà” i locali della catena milanese God Save the Food, attraverso una re-interpretazione che vede i due loghi protagonisti di un merchandising dedicato: divise, stickers, gadget, cartoline e sottobicchieri saranno disponibili nei 3 locali di God Save The Food nel capoluogo meneghino nella zona di Brera, Piave e Tortona.

Ciesse Piumini ha deciso di muoversi in una dimensione locale, scegliendo un partner tra i più iconici ed amati da ogni fashion addicted milanese e non. Il co-branding con God Save The Food rappresenta un’armonia perfetta tra food e moda che vede i valori comuni dei due brand incontrarsi e contaminarsi a vicenda: cura dell’estetica, eccellenza della qualità, stile contemporaneo. Attenzione al benessere del cliente in un ambiente easy e chic.