Festivaldeigiovani® e adidas insieme per dare vita alla giornata IMPOSSIBLE IS NOTHING, che collegherà giovani dagli Istituti scolastici di tutt’Italia facendoli dialogare con atleti ed ambassador adidas.

Il claim adidas “IMPOSSIBLE IS NOTHING” si propone alla Gen Z con un messaggio di crescita, di inclusione e di valorizzazione della creatività attraverso lo sport, che è sfida, gioco e competizione, ma anche strumento di cambiamento con la diffusione di valori di sostenibilità e di rispetto per sé e per gli altri.

Martedì 22 novembre per tutta la mattinata, a partire dalle ore 8:30 su www.festivaldeigiovani.it , collegati da tutt’Italia in diretta streaming dall’Università Luiss Guido Carli di Roma, partner di Festivaldeigiovani®, noi studenti saremo impegnati a intervistare, dibattere, condividere interessi, motivazioni, voglia di stare insieme ed imparare.

Alle 8:30 la giornata dello sport inizierà proprio con una sessione di training affidata alla guida di Rebecca Cardinali, 21 anni, giovane campionessa italiana OCR nella categoria

18-24 anni e medaglia di bronzo nella Categoria Assolute.

Alle 9:00 Sara Cardin, karateka e medaglia d’oro ai Mondiali di Brema del 2014, ci racconterà la sua storia di talento e TENACIA. Ci lasceremo ispirare dalla forza dello sport per affrontare situazioni avverse che richiedono grande forza fisica, spirituale e intellettuale. Sara infatti è salita per la prima volta sul tatami a sette anni e non lo ha più lasciato, superando grazie allo sport diverse difficoltà sui disturbi alimentari e imparando a gestire la ricerca costante dell’eccellenza.

Ma lo sport è anche strumento di cambiamento.

Alle 9:45 Massimo Vallati creatore e ideatore di Calciosociale, ci spiegherà cosa significa lavorare in contesti giovanili ad alto rischio, come nel quartiere Corviale di Roma. Lui è un Changemaker che diffonde attraverso il gioco del calcio valori come l’accoglienza, il rispetto delle diversità e la possibilità di riscatto.

Alle 11:00 il protagonista sarà Giorgio Calandrelli, sul web Pow3r, è uno degli streamer italiani più seguiti su Twitch. Sono famose le sue sessioni di streaming, la sua community conta più di 1.7 mln di followers. Oggi è ambassador adidas. Siamo curiosi di scoprire come CREATIVITA’ e innovazione si combinano nella forma espressiva dello sport.

RESILIENZA è l’altra parola chiave di questa giornata.

Alle 11:45 incontreremo Andrea Pusateri atleta paralimpico di adidas, esempio di coraggio e forza. Nel suo palmarès numerose partecipazioni alle gare di ciclismo, sport di cui non può fare proprio a meno. Oggi Andrea è un triatleta del circuito IronMan, ama le passeggiate in montagna e la mountain bike, sempre in compagnia dei suoi due cani, Maya e Sally.

Come Andrea, anche Arianna Talamona è un esempio di vita.

È lei l’atleta adidas testimonial di PLURALITA’, titolo dell’evento che concluderà la giornata dedicata allo sport. Arianna è una nuotatrice paralimpica, specialista nel dorso e nello stile libero, tra le protagoniste della squadra di nuoto italiano alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Il suo è stato amore a prima vista con l’acqua, elemento in cui si sente libera.

Ospiti d’eccezione i Calciatori Brutti, Daniele Roselli ed Enrico Modica, fondatori della rivista “Calciatori Brutti” seguiti da oltre 4mln di follower sui social, capaci di coinvolgere la loro community nel mondo dello sport non come atleti ma come appassionati. Saranno loro i nostri super co-host!