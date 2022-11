Unoaerre presenta le nuove collezioni Fashion Jewellery in Bronzo e Argento

Unoaerre, azienda toscana tra i maggiori gruppi orafi al mondo, presenta le nuove esclusive collezioni Fashion Jewellery in Bronzo e Argento dal design raffinato e dalle finiture preziose che per l’autunno inverno 2022 strizzano l’occhio alle tendenze moda.

La collezione Fashion Jewellery Uomo in argento si rinnova per avvicinarsi a un target più giovane e attento alle tendenze moda, con un’ampia proposta di anelli in argento e pietre preziose e collane e bracciali in catena sottile.

Numerosi gli anelli in argento e pietre colorate tra cui spicca l’anello chevalier proposto in tre forme, ovale quadrata e rettangolare, e nelle varianti in argento brunito invecchiato, argento e pasta di onice (nero), pasta di lapis (blu), pasta di malachite (verde venato) e pasta di turchese (celeste venato nero).