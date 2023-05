PLUG-MI, il festival della urban culture, torna a Milano

Milano – PLUG-MI, il Festival dedicato alla Gen Z e agli appassionati della cultura urban , ideato e promosso da Fandango Club Creators in collaborazione con MICAM Milano, dopo il grande successo dell’anno scorso torna sabato 9 e domenica 10 settembre a Milano, al Superstudio Più. Un’edizione che si preannuncia sempre più ricca di novità e appuntamenti, per offrire intrattenimento e divertimento a tutti gli appassionati di musica, sport, arte e moda.

Uno spazio di oltre 4.000 mq in zona Tortona, per scoprire e sperimentare in un unico luogo tutte le ultime novità più interessanti del mondo urban, con workshop, talk, concerti e live performance ispirati alle quattro anime che caratterizzano questo festival.

FASHION: spazio ai brand nazionali ed internazionali dello streetwear e del mondo delle sneaker, che presenteranno collezioni speciali, new release e limited edition esclusive, con la possibilità di acquistare i prodotti esposti e di vedere da vicino modelli rari e di culto. MUSIC: concerti e dj-set con artisti di livello internazionale della scena trap, rap e r&b tra i più amati dalla Generazione Z, scelti grazie alla collaborazione con Radio 105, Official Radio dell’evento.

ART: presso il PLUG-MI Creative Lab sarà possibile iscriversi a masterclass e workshop, imparando dagli esperti a personalizzare i propri capi ed esprimere al meglio, così, la propria creatività.

SPORT: esibizioni sportive, show match, gare di tiro, tornei di 1vs1 e sessioni di allenamento di skill, all’interno dello speciale Basket Playground realizzato in collaborazione con Rinascente e Zero Blasterfirm, il brand più utilizzato dai giocatori dei campetti di tutta Italia, che proporrà un modello di pantaloncini esclusivi e personalizzati per l’edizione 2023 di PLUG-MI.

Tra i brand già confermati:

RINASCENTE, oltre a confermare la partnership col Basket Playground iniziata l’anno scorso, da giugno proporrà “Annex Square”, un palinsesto di eventi dedicati ad arte, sport e musica, presso la propria area ANNEX, il destination point di Milano piazza Duomo pensato per i Millennials e la Gen Z. CULTURE, la prima startup in Italia che offre un servizio di noleggio di sneaker in edizione limitata tramite un'app. Grazie a questa soluzione innovativa, Culture risolve le barriere all'ingresso del mercato delle sneaker, come i prezzi di resell alti e la difficoltà di acquistare a retail, offrendo agli appassionati della street culture la possibilità di indossare i modelli più esclusivi e ricercati senza necessariamente doverli acquistare.

D’ARTISTI, marchio italiano di tappeti realizzati a mano, che ama l’arte e gli artisti di ogni genere e realizza opere d’arte uniche e originali valorizzando l’idea e i desiderata del cliente, che diventa, così, parte della creazione.

DOTZERO, il brand streetwear più utilizzato nei campetti, che nasce dall’intento di creare una calzatura innovativa ma che mantenga una produzione artigianale, attraverso un processo che rispetti le materie prime, le persone ed il pianeta, perfettamente sostenibile.

EXCELSIOR LAB, marchio emergente nel campo del product e fashion design, che a PLUG-MI presenterà il lancio della prima collezione casa, il cui progetto protagonista sarà la propria ShoeBox, introduzione alla capsule collection EX01.

INFATUATION, brand che nasce dal desiderio di realizzare i propri sogni ed affermarsi nel settore della moda offrendo un prodotto che sia durevole fisicamente, culturalmente ed emotivamente.

MAKE FASHION GREAT AGAIN, un brand che si pone come potente strumento di propaganda culturale. La sua grande sfida è infatti quella di portare la bellezza della letteratura e del teatro nella moda, sovvertendo il linguaggio tipico della strada e introducendo un modello di streetwear che attinge dal patrimonio culturale internazionale, rivisitandolo con la creatività e l’estro del design italiano, per ricordarci che la cultura è un accessorio prezioso, anzi il più prezioso.

ON MY WAY, nome simbolo della filosofia di vita del brand, che segue la sua strada e si affida solo all’istinto per il raggiungimento dei propri obiettivi e per la realizzazione dei propri capi. …e molti altri!

A completare l’esperienza immersiva di PLUG-MI, un’intera sala dedicata a una speciale food experience, accompagnata dai player più cool della mixology milanese, come NIO COCKTAILS, giovane startup già famosissima che propone cocktail pronti e personalizzati per tutti i gusti. Tra i brand già confermati anche BARBA ‘N’ JUICE, nato con l'obiettivo di dare una valida alternativa healthy ad un target abituato a prendersi cura di sé, senza rinunciare al piacere del gusto.

“Siamo molto orgogliosi di questo ritorno di PLUG-MI, con la partecipazione di brand di fama internazionale e contenuti di altissimo valore, che darà voce a nuove idee, incoraggerà punti di vista originali e tendenze che si distinguano dalla massa, favorendo una visione senza confini, inclusione, collettività e talento. Nelle prossime settimane annunceremo ospiti, brand e attività che renderanno questa nuova edizione veramente indimenticabile, continuando a rivolgerci con entusiasmo a quella Generazione Z a cui siamo dediti con molti dei nostri progetti” ha commentato Marco Moretti, Presidente di Fandango Club Creators, la società di Campus Fandango Club che cura il concept event.

“PLUG-MI è un evento molto importante, che coniuga perfettamente B2B e B2C nel mondo della urban culture. Ci crediamo molto perché ci permette di dialogare con i giovani, di avvicinarci al loro mondo e può rappresentare un’ottima opportunità per le aziende calzaturiere che producono linee sportive e che hanno un canale e-commerce. Grazie alla presenza dei più prestigiosi brand del settore si farà il punto sul comparto delle calzature sportive e sneaker, che gode di ottima salute e che ha registrato nell’ultimo anno una crescita nei consumi del +7,2% a volumi e del +8,5% a valore. Nel nostro settore i giovani svolgono un ruolo fondamentale per la tenuta sui mercati, e solo con un significativo ricambio generazionale, sostenuto da un’adeguata formazione, riusciremo a proiettare le nostre imprese nel futuro e, con un rinnovato capitale umano, vincere le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. Per questo, a PLUG-MI, saremo presenti con il corner MICAM Capsule dedicato alle sneaker realizzate dagli studenti internazionali dell’ultimo anno del corso ad indirizzo calzaturiero presso la ARS Sutoria Academy. Nelle prossime settimane forniremo tutti i dettagli!” afferma Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM Milano, la più importante fiera b2b al mondo per il settore calzaturiero.

Oltre al Main Partner MICAM Milano, PLUG-MI può contare sul supporto degli Editorial Partner Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport, della piattaforma Ticketone come Ticketing Partner e di Radio 105, in qualità di Official Radio, che animerà per due giorni il main stage dell’evento con tanti contenuti musicali e la preziosa conduzione dell’host Moko. PLUG-MI sarà aperto al pubblico dalle 12 alle 23: sul sito www.plug-mi.com è possibile da questo momento acquistare i biglietti d’ingresso, oggi disponibili ad un prezzo speciale da non lasciarsi scappare… la quantità è limitata! Oltre al classico biglietto giornaliero e all’abbonamento per due giorni, quest’anno è attiva anche una speciale promozione “porta un amico” – uno sconto per chi acquista 2 biglietti contemporaneamente – perché crediamo che insieme ci si diverta di più!

Sul profilo IG @plug_mi tutte le novità e gli aggiornamenti sui brand, gli artisti musicali e il programma del festival.