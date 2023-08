PLUG-MI annuncia gli ospiti

PLUG-MI, il Festival dedicato alla Gen Z e agli appassionati della cultura urban, ideato e promosso da Fandango Club Creators in collaborazione con MICAM Milano, torna sabato 9 e domenica 10 settembre a Milano, al Superstudio Piu?, scelto per il secondo anno consecutivo come location d’elezione per l’identita? della manifestazione: giovane, di tendenza, perfettamente calata nel contesto cittadino circostante. Un’edizione che si preannuncia sempre piu? ricca di novita? e appuntamenti, per offrire intrattenimento e divertimento a tutti gli appassionati di musica, sport, arte e moda.