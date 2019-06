BABY-G al polso della Farfalle italiane

BABY-G, il marchio di orologi indistruttibili da donna di Casio, in qualità di Partner Ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia, ha celebrato la collaborazione con le atlete della Nazionale di Ritmica, vice campionesse del Mondo e d’Europa, con un grande evento, svoltosi presso l’Accademia federale di via Ovada, a Milano.

Le 10 ginnaste allenate da Emanuela Maccarani sono state scelte dal Brand perché personificano a pieno il messaggio di BABY-G: #unbreakablegirl, che esprime sia la tenacia, il coraggio e la determinazione con cui affrontano le sfide quotidiane e sportive, sia una delle caratteristiche che contraddistinguono gli orologi BABY-G: l'indistruttibilità.

Le aviere dell’Aeronautica militare Alessia Maurelli e Martina Centofanti con le compagne Anna Basta, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli, Laura Paris, Francesca Majer, Daniela Mogurean e Chiara Vignolini, si sono raccontate in un momento ufficiale dedicato alla stampa e moderato dalla giornalista Ilaria Brugnotti.

Le Farfalle hanno poi guidato 50 giovanissime fan in una sessione unica: un allenamento in cui le partecipanti hanno potuto realizzare il loro sogno, scendere in pedana a fianco delle proprie eroine.

Le fortunate partecipanti si sono esercitate con i cinque attrezzi della ginnastica ritmica: cerchio, palla, clavette, nastro e fune, e hanno festeggiato il loro modo di essere #unbreakablegirl.

Ecco gli orologi indistruttibili BABY-G, che saranno al polso delle atlete italiane, tra allenamenti, gare e vita quotidiana, italiane fino ai giochi olimpici di Tokyo nel 2020.

BSA che è l'orologio dotato di Bluetooth e funzione Mobile Link che permette di collegare l'orologio a qualsiasi dispositivo mobile e all'app targata Casio per il training: BABY-G CONNECTED. L'app consente la creazione di allenamenti personalizzati e l'impostazione di allarmi per spronarti al movimento quando l'orologio rileva staticità.

BA-110 che è il modello più lifestyle, ispirato al design iconico del G-Shock.

BGS modello invece dotato di contapassi.

www.baby-g.eu/it/

www.facebook.com/babygitalia/

www.instagram.com/babyg_italia/