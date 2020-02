Federico Pellegrino indossa Seiko Astron 5X

Federico Pellegrino, per tutti Chicco, classe 1990, fondista, atleta di punta della Nazionale Italiana di sci di fondo, si unisce alla nutrita famiglia dei fan Seiko scegliendo di indossare l'orologio Astron di ultima generazione, il modello che monta il calibro 5X53.

Lo sportivo si è innamorato a prima vista del segnatempo Seiko sia per la sua estetica potente, sportiva ed elegante al tempo stesso, sia per le sue performance, ideali per chi, come lui, è sempre in viaggio.

Chicco ha esordito in Coppa del Mondo nel 2010 e da allora ha ottenuto risultati nelle più importanti manifestazioni iridate, partecipando a due edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. Ad oggi è il fondista italiano più vincente della storia con un Palmares che include un argento olimpico nel 2018, 5 medaglie mondiali tra cui l'oro mondiale a Lahti nel 2017 e la Coppa del mondo Sprint 2016.

Pellegrino si è recentemente confermato, per la sesta volta consecutiva, Campione Italiano Sprint. La stagione in corso sta regalando soddisfazioni all'atleta che sarà impegnato fino a fine marzo.

"Il mio sport è un mix di forza, resistenza, strategia e gestione dei tempi e del ritmo. Mi alleno con costanza e disciplina poiché credo fortemente che il risultato arrivi con il duro lavoro e la concentrazione ferma sull'obiettivo. In questo mi ritrovo con l'orologio che indosso e con la filosofia che rappresenta e che mi rispecchia. Per un fondista il ritmo che si trasmette al proprio passo nei diversi momenti della gara è fondamentale. Ciò corrisponde, nella vita e nello sport, a vivere il tempo rendendolo un proprio alleato", commenta Chicco Pellegrino.

"Gli appassionati del marchio e dei nostri orologi sono per noi il miglior veicolo di comunicazione. Siamo onorati di annoverare tra i Seiko lovers uno sportivo del calibro di Chicco Pellegrino e siamo entusiasti della sua scelta del modello Astron. Federico ha privilegiato un orologio con una tecnologia esclusiva Seiko che mette in evidenza l'attenzione per i dettagli e l'interesse senza compromessi per la performance", aggiunge Roberto Sforzini Direttore di Seiko Italia.

Lo sciatore indossa il modello Seiko Astron SSH006J1 con cassa di 42,9 millimetri di diametro di titanio ad alta densità con rivestimento antigraffio e trattamento IP color oro rosa della carrure e delle anse. La lunetta è di ceramica con trattamento IP nero. Un mix di materiali dalle prestazioni elevate e dal fascino virile. Dettaglio sportivo, il cinturino di silicone.

Passione, dinamismo, sportività, empatia, disponibilità, educazione, famiglia sono i valori di Federico Pellegrino, amato dai tifosi sia per i risultati agonistici sia per il modello autentico che trasmette. Molto seguito sui social attraverso il suo profilo @chiccopelle e sostenuto da un fan club molto attivo, Federico condivide i suoi interessi più importanti con la compagna, futura moglie, Greta Laurent, anche lei fondista della Nazionale Italiana e anche lei nuova fan di Seiko. Greta indossa un modello della collezione Presage Cocktail d'acciaio con un delicato quadrante crema e dettagli color oro rosa.