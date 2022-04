Thom Trade Italy distribuirà gli orologi adidas Originals

Gli orologi a marchio adidas Originals sono disegnati e prodotti per portare nel mondo delle lancette la filosofia del marchio che punta ai valori dello sport come riferimento e fonte di ispirazione per migliorare costantemente. Valori che adidas esprime attraverso il proprio operato a 360° investendo nella sostenibilità e pensando alle esigenze specifiche della clientela.

Nasce così una collezione di segnatempo senza riferimenti di genere, sostenibile e innovativa che valorizza il DNA del famoso brand sportivo. Attingendo alla ricca storia sportiva di adidas, adidas Originals reinterpreta il design senza tempo del marchio combinato con uno stile contemporaneo ispirato alla street culture. Tra i protagonisti del design, l’iconico logo trifoglio nato nel 1972.

“Il nostro anno inizia con un’altra bella novità. Un altro marchio di grande popolarità come adidas Originals si aggiunge al nostro portafoglio permettendoci di ampliare l’offerta e diversificare ulteriormente il nostro portfolio con una proposta rivolta ad un target giovane e sportivo. adidas Originals porta nell’orologeria i valori dello sport e un approccio sostenibile, la forte personalità del brand è un’importante leva strategica per proporre la collezione ad una selezione di concessionari indipendenti” commenta Andrea Busato general manager Thom Trade Italy.

La collezione di segnatempo adidas Originals si esprimerà attraverso orologi sia moderni sia classici, ognuno ispirato dalla ricchezza della tradizione del marchio e sarà portavoce di tre distinti approcci: STYLE, FASHION e STREET per un totale 34 referenze.

Materiali, colori e texture animano una collezione sfaccettata che nell’ambito Style è rappresentata dai modelli CODE ONE, CODE ONE CHRONO e CODE TWO. Orologi che si distinguono per il loro design minimal classicheggiante, modelli che non cercano di assecondare le mode, piuttosto di portare uno stile unico al polso.

I modelli che ammiccano più al fashion sono EDITION TWO e EDITION THREE, per chi non vuole passare inosservato con un tocco di eleganza e di colore.

Per i più anticonformisti, la collezione adidas Originals orologi propone PROJECT TWO, DIGITAL ONE GMT e DIGITAL TWO. Orologi analogici e digitali con un carattere irriverente che fanno del colore la propria bandiera.

Ogni orologio è curato nei minimi dettagli. Il logo trifoglio adidas Originals compare sui quadranti, sulla corona sulla boucle e spesso sui cinturini. L’intera collezione si posiziona in un range di prezzo tra 69 e 159 Euro.