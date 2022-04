Aqualand JP2000 nuove livree per la “leggenda” delle immersioni

Il modello Aqualand, referenza C0022/23, debuttò all'inizio del 1985 e fu il primo orologio da polso ad aggiungere la funzionalità di un profondimetro elettronico digitale, che rappresentava non solo una funzionalità aggiuntiva ma era rivoluzionaria per un orologio da polso tradizionale. Caratterizzato da un fondello chiuso con 6 viti e tre batterie, necessarie per la funzione aggiuntiva.

Il mondo delle immersioni nel corso degli anni ’80 e ’90 diventò sempre più tecnologico, grazie all’avvento dei computer da immersione che consentirono di abbandonare le tradizionali tabelle d’immersione ed i segnatempo subacquei. Eppure, Aqualand, nella sua versione presentata al principio degli anni ’90 e ribattezzata JP2000, migliorata nella costruzione con un fondello a vite ed una sola batteria, rappresenta tutt’ora uno strumento essenziale per chi è attivo nel mondo delle immersioni, poiché è un segnatempo dotato di un profondimetro preciso, di un timer di immersione, di allarmi d’immersione per la profondità massima ed allarmi per la risalita rapida, l’archivio in memoria dei dati d’immersione.

Insomma, Aqualand - JP2000 è un fedele compagno con cui effettuare immersioni in sicurezza. Sicurezza, infatti, è la parola chiave per spiegare la longevità di questo segnatempo che ha viaggiato nel corso del tempo, oltre 30 anni, per funzionare, nel caso del bisogno, come un salvavita. Aqualand JP2000 è diventato, in effetti, l'unico orologio subacqueo costruito per essere acquistato da veri subacquei che hanno bisogno di uno strumento secondario per cronometrare le immersioni, le soste di decompressione e gli intervalli di superficie ed Aqualand è un backup perfetto e superiore a qualsiasi segnatempo subacqueo, data la memoria dei dati d’immersione che archivia: Citizen Aqualand è in tutto e per tutto una leggenda per il mondo della subacquea.

Le quattro varianti editate oggi nel 2022 celebrano la “leggenda” offrendo agli appassionati di questo segnatempo 4 nuove livree di cui 3 montate su una cassa in acciaio con trattamento IP (Ion Plated) grigio canna di fucile ed abbinate ad un colore quadrante verde smeraldo, rame e full lumen.

La quarta versione monta un bracciale acciaio lucido e satinato su una cassa acciaio che ospita un quadrante blu dai mille riflessi. Caratteristica principale per questa variante è il bracciale che nel mondo delle immersioni ha una funzione importante ed anche divisiva per la parte estetica.

Lo si riconosce da lontano ed oggi con queste quattro varianti ancora di più!