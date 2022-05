Nautica Orologi: al polso dei veri sportivi

COMFORT E INNOVAZIONE

La stessa attenzione e passione per la qualità, Nautica le riflette nelle caratteristiche di ogni suo orologio: “I nostri prodotti – sottolinea Michela Sampietro, Brand Manager di Thom Trade Italy, distributore di Nautica in Italia – rappresentano degli accessori la cui combinazione di design e innovazione, dettagli iconici e praticità, uniti al massimo grado di comfort, li rendono un elemento essenziale anche per la vita di tutti i giorni. E con quel tocco di american style che li caratterizza come unici”. Nato all’inizio degli anni Ottanta come brand di abbigliamento, Nautica è passata successivamente ad esplorare anche il settore dell’orologeria, con segnatempo ispirati al mondo acquatico. Accessori ideali sia per lo sport che per l’utilizzo quotidiano, che consentono ad ogni consumatore di rivivere appieno le adrenaliniche emozioni del mare: “Il tutto arricchito dall’inconfondibile fascino del colore – aggiunge la BM Michela Sampietro – uno dei veri tratti distintivi del brand, in cui il tradizionale blu del marchio si fonde spesso con il rosso e con altre suggestive cromature, che producono un effetto estetico di indubbia eleganza e modernità”. Oggi Nautica è uno dei marchi americani più riconosciuti in tutto il mondo, con oltre 35 categorie di prodotto distribuite in più di 65 paesi nel mondo.