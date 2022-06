Oceano Pulito con Umberto Pelizzari L.E. for Italy

La partnership ha avuto inizio nel 2020 e si è rafforzata nel tempo grazie ad un intento comune: la salvaguardia dell’ambiente, in particolare dell’habitat marino, che Umberto considera come una seconda casa. La sostenibilità e la tutela sono temi centrali per Oris, che vanta un traguardo green non indifferente: è diventata a tutti gli effetti un’azienda priva di impatto climatico.

Il mare, già protagonista delle collezioni Oris nel 1965 con l’uscita del Divers Sixty-Five, torna ad essere centrale con il nuovo Aquis “Oceano Pulito con Umberto Pelizzari” pensato per il mercato italiano. L’orologio va a coronare il sodalizio tra il Brand e lo Sportivo, ed è proprio grazie all’unione delle tecnologie all’avanguardia di Oris e il know-how di Umberto che è stato possibile realizzare un orologio dal design accattivante e allo stesso tempo altamente performante. Biografia di un recordman Umberto Pelizzari nasce il 28 agosto 1965 a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nel 1990, stupendo tutti al suo esordio, stabilisce il suo primo record mondiale in assetto costante. Ha così inizio una lunga e brillante carriera che si concluderà nel 2001 dopo aver conquistato ben 16 record mondiali in tutte le discipline dell’apnea profonda. L’atleta non si è fermato però alle conquiste sportive, infatti è attualmente impegnato come giornalista e divulgatore scientifico, ha creato la scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell'apnea subacquea a livello mondiale.