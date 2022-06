Filippo Magnini disegna un orologio insieme a Breil

E’ nato così il cronografo Breil 48”12, che prende nome esattamente dal tempo con cui nel 2005 Magnini ha stabilito il record italiano nei 100 metri stile libero durante i Mondiali di nuoto di Montreal; prestazione che è valsa all’atleta la medaglia d’oro.

Tutti i dettagli di quello storico momento sono confluiti nell’ideazione – tecnica ed estetica - e nella realizzazione del chrono 48”12, prodotto in una edizione limitata di soli 500 esemplari numerati.

“Sono da sempre un appassionato di orologi e un collezionista. Sono grato a Breil di avermi dato l’opportunità di partecipare alla vera e propria ideazione e progettazione di un orologio. Con il progetto 48”12 ho potuto dare forma ad uno dei miei più grandi desideri: realizzare un cronografo che potesse rappresentare il mio rapporto con il tempo e, insieme, la mia personalità, oltre alla passione per il mio sport. Nel nuoto – come in altre discipline in cui ci si misura col tempo - ogni centesimo di secondo può fare la differenza nel risultato della performance. Desideravo che questo orologio fosse unico, ricco di dettagli da scoprire e da raccontare, oltre che evidentemente legato al mondo dell’acqua. Per me è stata una bella sfida” commenta Filippo Magnini.

“Sono molto orgoglioso di presentare un orologio firmato da un grande campione come Filippo. I nostri designer hanno saputo cogliere i suoi spunti per realizzare quello che per Breil rappresenta un orologio assolutamente di primo livello, per costruzione, finiture e, soprattutto, meccanismo: cuore pulsante dell’orologio è infatti un calibro di fabbricazione giapponese YM82, del tutto inedito per gli orologi Breil. Un movimento di grande qualità che assicura un’ottima affidabilità e precisione, quella necessaria a strappare il centesimo di secondo”, aggiunge Marcello Binda, CEO di Binda Italia srl, azienda proprietaria del marchio Breil.

Il chrono 48”12 è animato dal movimento giapponese YM82, altamente performante, che permette di misurare anche i centesimi di secondo, contenuto in una cassa d’acciaio di 45 mm di diametro con una finitura IP blu - ispirata al colore delle piscine olimpioniche - estremizzata nel suo aspetto sportivo dall’accostamento lucido/satinato.