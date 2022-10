Nautica N83: nasce la nuova linea sostenibile Ayia Triada

Nautica arricchisce la propria linea N83 con la nuova collezione di orologi sostenibili Ayia Triada . Il brand affronta con questo progetto una nuova sfida e propone materiali innovativi per produrre segnatempo che riducono sensibilmente l’impatto ambientale. Nautica N83 esprime così il proprio animo sportivo e l’amore per il mare.

La nuova collezione prende il nome di una spiaggia immacolata situata sulle coste mitiche dell’isola di Cipro, Ayia Triada, ed elegge la eco-ceramica come materiale protagonista delle casse di 44 mm di diametro, proposte in due varietà di colori, blu e nero. Sulla ghiera compaiono discretamente incisi i 60 minuti.

I quadranti - anch’essi in eco-ceramica - in nuance con i toni della cassa e dei cinturini in fibra di grano sono stati concepiti per favorirne al massimo la leggibilità. Propongono indici imponenti, a contrasto, rivestiti di materiale luminescente come le lancette di ore, minuti e secondi. Di differenti colori la minuteria indicata sul rehaut e il logo Nautica e N83 posti rispettivamente a ore 12 e ore 6.

La corona e il fondello sono a pressione. Quest’ultimo reca alcune incisioni: il logo Nautica N83 e il simbolo del riciclo, a sottolineare la produzione con materiali eco-sostenibili.

Gli orologi della collezione Nautica N83 Ayia Triada sono animati da movimenti al quarzo e sono impermeabili fino a 50 metri.

Nautica

Nato nel 1983 come brand di abbigliamento, Nautica esplora anche il mondo dell’orologeria, con segnatempo ispirati al mondo acquatico. Accessori ideali sia per lo sport che per l’utilizzo quotidiano, permettono ad ogni consumatore di rivivere le emozioni del mare.

Un animo profondamente marino sposa un design inconfondibile fatto da iconici dettagli, a cui si aggiungono tecnologia avanzata, praticità e un look contemporaneo.

Attento al concetto di sostenibilità, il brand si impegna ogni giorno a ridurre l’impatto ambientale, sia nella produzione dei materiali degli orologi che del packaging.

Oggi Nautica è uno dei marchi americani più riconosciuti in tutto il mondo, con oltre 35 categorie di prodotto distribuite in più di 65 paesi nel mondo.