Grand Seiko inaugura la Boutique in Place Vendôme a Parigi

“Questa è la prima boutique monomarca di Grand Seiko in Europa. Essa incarna la filosofia di Grand Seiko, che chiamiamo « The Nature of Time », espressione fisica della tradizionale sensibilità giapponese. La Boutique è stata progettata dal famoso architetto giapponese Kengo Kuma. L’utilizzo di materiali naturali e appartenenti alla tradizione dell’architettura giapponese, unitamente alla sua attenta cura dei dettagli, esprimono l'amore per la natura... Il mio bisnonno fondò questa azienda nel 1881. Sono sicuro che sarebbe molto orgoglioso di vedere aprire una boutique qui a Parigi”, ha dichiarato Shinji Hattori durante la cerimonia.

“È un grande onore darvi il benvenuto nella Boutique Grand Seiko di Place Vendôme, simbolo di eccezionale maestria ed eleganza senza tempo! Quale brand giapponese di lusso con un eccellente valore percepito, Grand Seiko è stato in grado, negli ultimi due anni, di impostare una distribuzione europea coerente e in linea con la nostra strategia futura, grazie a tutti voi", ha aggiunto Frédéric Bondoux, Presidente di Grand Seiko Europe.

Per celebrare l'inaugurazione ufficiale, che ha segnato l'inizio di una nuova era per Grand Seiko in Europa, dopo il rituale del taglio del nastro si è svolta la cerimonia tradizionale del Kagami Biraki, ovvero la "rottura" della tipica botte di sake con un martello di legno – come simbolo di buona fortuna - e la conseguente degustazione del vino di riso.

Per l'occasione è stato allestito un giardino zen giapponese in corrispondenza di uno dei lati esterni della boutique, come ode alla filosofia di Grand Seiko, The Nature of Time.

Fin dalla sua creazione nel 1960, Grand Seiko è rinomato per il suo contributo innovativo al mercato degli orologi di lusso con i suoi segnatempo handmade caratterizzati dal più alto livello di precisione e raffinatezza.