Daniel Wellington lancia gli orologi con il quadrante pastello

Ispirato dai ricordi di un'estate senza fine, Daniel Wellington lancia tre nuovi orologi con quadrante pastello per la collezione Iconic Link.

Con questa nuova proposta, Daniel Wellington celebra una delle tendenze più alla moda di quest’anno, i colori pastello.

I nuovi quadranti sono un'aggiunta divertente e civettuola alla collezione Iconic Link che risolleverà gli umori e riporterà immediatamente alla mente la libertà dei giorni estivi passati in compagnia, con in sottofondo la propria playlist preferita collezionando ricordi indimenticabili.

“Volevamo trasmettere la sensazione di libertà mentre sperimentiamo qualcosa per la prima volta e di come cresciamo attraverso i viaggi” afferma Lotta Onajin, Chief Marketing Officer Daniel Wellington.

La palette color pastello per la collezione Iconic Link si sviluppa in tre varianti, il rosa chiaro (Blush), l’azzurro (Capri) e il verde chiaro (Mint). Tutti i modelli sono caratterizzati dal classico bracciale in acciaio inossidabile con una vivace finitura argento.