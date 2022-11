Simone Cremona friend of the brand Seiko, campione italiano di padel

Simone Cremona, friend of the brand Seiko, ha conquistato il suo settimo titolo, terzo consecutivo (dopo i due del 2020 e 2021) aggiudicandosi domenica 13 novembre il titolo di campione d’Italia agli Assoluti italiani di scena all'Eschilo Sporting Village di Roma. Il titolo è giunto dopo una vittoria nella semifinale di sabato 12/11 e una finale che la coppia in campo Cremona/Cassetta ha dominato dall’inizio alla fine chiudendo il match in soli 69 minuti. Il premio, uno dei titoli più prestigiosi ai quali si possa ambire, è l’epilogo di una stagione all’insegna dell’adrenalina, in cui il campione ha mostrato impegno e dedizione.

“Ci congratuliamo con Simone per questo nuovo risultato, un traguardo che dimostra una perseveranza che esprime alla perfezione il senso del nostro motto “Keep Going Forward”, un concetto che racconta la voglia di andare sempre avanti e di migliorarsi superando i propri limiti” commenta Filippo Nembrini, Direttore di Seiko Italia.

“Per me è sempre una grande emozione vincere un torneo prestigioso come questo, il titolo nazionale resta sempre nella bacheca di ogni giocatore professionista. Vincerlo è sempre difficile, confermarsi è sempre più complicato visto il livello dei giocatori che si alza ogni anno. Un grazie a Marco Cassetta, per aver condiviso il campo e i sacrifici fatti, che però ora ci stanno ripagando”, aggiunge Simone Cremona.

Il campione ha scelto, per l’attività sportiva e per il tempo libero, due segnatempo diver professionali Seiko. Uno, il Prospex Scuba Diver Solar, SNE586P1, un orologio dalle alte prestazioni in cui Simone ha ritrovato il gusto per la performance di alto livello associata a un’estetica potente e sportiva. L’altro, l’SPB143J1, la reinterpretazione moderna dell’orologio subacqueo Seiko del 1965, il primo diver del Giappone, è sportivo ed elegante allo stesso tempo e dotato di un calibro automatico.

Il logo Seiko, inoltre, compare sulle maglie da gara e da allenamento di Cremona, in uno spirito di totale condivisione del tempo con il brand.

Cremona nel corso della sua carriera sportiva ha ottenuto successi in coppia vincendo negli anni 2017, 2018 e 2019. Con la nazionale italiana Simone Cremona è stato campione europeo nel 2019 a Roma, vicecampione europeo nel 2021 a Marbella in Spagna e 5° ai Mondiali di Doha nello stesso anno. Terzo agli Europei 2017 a Estoril. Simone Cremona punta ad arrivare tra i primi 20 giocatori del mondo e raggiungere le Olimpiadi.