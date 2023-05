Timex presenta la nuova versione del T80

I nuovi modelli T80, declinati nella versione acciaio, color oro giallo e multicolor, esibiscono con fierezza un look vintage reso contemporaneo dal nuovo design.

Gli orologi digitali T80 di Timex hanno la cassa in acciaio inossidabile di forma squadrata della dimensione di 36 mm con effetto lucido/satinato; presentano quattro pulsanti in acciaio per attivare e regolare le diverse funzioni: datario, cronometro e sveglia personalizzabile. Il quadrante digitale è racchiuso in una larga cornice che crea un effetto vintage. Sul quadrante, caratterizzato dall’illuminazione Indiglo®, compaiono il logo Timex, la firma T80 e il display delle funzioni.

Tre le nuove versioni, cassa e cinturino in acciaio - con maglie lucide centrali e satinate ai lati - disponibile nella variante silver e color oro giallo. La terza versione presenta la cassa in acciaio e per la cornice del quadrante e il cinturino in resina sceglie una intensa e divertente colorazione sfumata dal verde e dall’azzurro. Tutti i modelli T80 hanno il cinturino con fibbia déployante e sono impermeabili fini a 30 metri (89 euro cad.).

Informazioni tecniche

Cassa: acciaio inossidabile, 36 mm

Movimento: digitale

Quadrante: multifunzione, logo Timex, T80 e Indiglo

Bracciale: acciaio inossidabile o resina con chiusura déployante

Impermeabilità: 30 m