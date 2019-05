Richard Mille vince Indianapolis al polso di Simon Pagenaud

Per la prima volta nella sua carriera, Simon Pagenaud vince la 500 Miglia di Indianapolis, mitica gara americana, considerata come il più grande spettacolo di competizione automobilistica al mondo. Richard Mille condivide questa vittoria storica con il più americano dei francesi.

Dopo essersi guadagnato la pole position la settimana prima, Simon è rimasto in testa nella 103esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis davanti ad Ed Carpenter e Will Power, vincitore nel 2018. Numerosi sono stati i colpi di scena, con sorpassi a quasi 350 km/h, scontri e problemi meccanici. Davanti ai 400.000 spettatori presenti domenica 26 maggio, Simon ha dato dimostrazione di una regolarità metronomica, rimanendo in testa per la maggior parte della corsa. La gara ha avuto una svolta incredibile al 178° giro quando l’ex vincitore della Indy 500, Alexander Rossi, ha conquistato il primo posto davanti a Simon. Allo stesso tempo, diverse auto hanno urtato il muro nella curva 3 e la bandiera rossa ha sventolato in aria fino al 187° giro. Determinato, Pagenaud ha fatto immediatamente pressione su Rossi per riprendere il comando della corsa già nella prima curva, dall’esterno mentre quest’ultimo lo superava nel giro successivo. Due giri dopo, Simon ha riguadagnato il primo posto fino al 197° giro, cedendo pochi istanti più tardi sotto la pressione infernale di Alexander Rossi. Pagenaud non ha accettato lo smacco e lo ha sorpassato di nuovo al terzo turno, a soli 2 giri dalla fine. Una ricompensa meritata dopo una gara mozzafiato di 3 ore.

«Questo è un sogno d’infanzia che diventa realtà, l’obiettivo di una vita. È difficile rendersi conto di ciò che è appena successo. Avevo un’auto fantastica e sono riuscito davvero a mantenere il controllo durante tutta la gara. È incredibile vedere come i pianeti si possano allineare tutto ad un tratto. Questo giorno rimarrà impresso nella mia memoria per sempre», ha dichiarato Simon al suo arrivo, prima di fare la celebre doccia di latte spettante al vincitore.

Simon Pagenaud, 35 anni, ottiene la sua prima vittoria della 500 Miglia di Indianapolis, 3 anni dopo essere stato incoronato campione Indycar con il team Penske, che lo ha sempre sostenuto, ed è riconosciuto come un’istituzione nella disciplina.