Antoine Griezmann, nuovo volto della campagna Mango Man

L'attaccante francese Antoine Griezmann è un'icona sportiva mondiale. È stato il capocannoniere di Euro 2016, così come dell'Europa League e della Coppa del Mondo nel 2018, e della UEFA Nations League nel 2021. Inoltre, il suo noto stile in fatto di abbigliamento, i suoi valori e la sua essenza autentica e rilassata lo rendono il perfetto ambasciatore del marchio.

In posa davanti all'obiettivo del famoso fotografo Ronan Gallagher, Griezmann presenta le nuove tendenze della linea: pantaloni dritti rilassati e contemporanei in popeline e lino; un ritorno ai capi sartoriali con gli iconici completi estivi e una nuova reinterpretazione del doppiopetto; giacche in cotone e lino in toni chiari per le serate estive; e outfit minimalisti dal profilo puro e pulito.

È un vero onore per me poter collaborare con un marchio come Mango, con cui condivido tante cose. Lo stile delle collezioni è molto contemporaneo con capi estremamente versatili che sono facili da indossare e si adattano allo stile di tutti. Penso di essere davvero in sintonia con lo spirito mediterraneo del marchio e con i suoi valori. È stato un lavoro molto piacevole, il team ha fatto funzionare tutto senza problemi e con risultati di cui sono orgoglioso, afferma il calciatore.

Antoine Griezmann è coinvolto in numerose cause benefiche come la ONG Un Rien C'est Tout, che si concentra sul sostegno a progetti con un impatto positivo sulle persone, collaborando con organizzazioni partner che lavorano in Francia. È anche sensibile ad altre cause come i diritti LGTBIQ+ e la parità di genere nello sport, tra le altre.

Secondo Diego Sebastian, Responsabile Comunicazione, Immagine e Customer Experience di Mango: L’accordo firmato con Griezmann rappresenta un ulteriore passo avanti nella scommessa di Mango di rafforzare il proprio posizionamento legando il marchio a personalità di spicco nell’industria della moda, della cultura e dello sport. Pioniera in Spagna in questo tipo di collaborazioni, Mango ricerca sempre profili affini ai propri valori. Per le sue campagne Mango Man ha collaborato in passato con grandi talenti come Gerard Piqué, Zinedine Zidane, Adrien Brody e Andrés Valencoso.

Mango Man ha 331 punti vendita in 35 Paesi, oltre al canale online, e attualmente rappresenta il 10% delle attività di Mango. Mango Man scommette su capi contemporanei e di qualità, ma in un campo dove il formale e l'informale confluiscono, tenendo conto dello stile di vita dei nostri clienti.

