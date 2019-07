4 eventi eco-sostenibili di Burton per ripulire le montagne dai rifiuti

Burton, brand da sempre attento all’eco-sostenibilità, lancia i Clean Up Day, che portano gli amanti dell’outdoor in vetta, all’aria aperta, con lo scopo di proteggere gli ambienti dal fenomeno del Climate Change. Quattro date di attività aperte a tutti (ci si può iscrivere tramite una mail): si parte venerdi' 5 luglio 2019 da Madonna di Campiglio, per proseguire sabato 6 luglio spostandosi a Livigno per poi arrivare a Sestriere il 19 agosto e concludere con l’ultima tappa di Monte Pora, sabato 14 settembre 2019.

Burton infatti vuole ridurre ed eliminare l’inquinamento ambientale, raggiungendo alti standard ecologici entro il 2020 e si è attivato con diverse iniziative, coinvolgendo le proprie comunità locali.

Durante la stagione invernale vengono infatti prodotti troppi rifiuti che si accumulano sulle montagne e che purtroppo diventano visibili solo in primavera, dopo lo scioglimento della neve.

Per questo Burton ha istituito il Burton Mountain Clean Up Day. Nata alcuni anni fa a Innsbruck, in Austria, come un’iniziativa interna di un gruppo di dipendenti Burton, si è trasformata poi in un happening annuale attorno agli hub europei del brand. Il medesimo format è stato infatti ripetuto sia in Italia che in Svizzera e l'obiettivo è quello di coinvolgere non solo la comunità del marchio, ma anche tutti gli amanti dell’outdoor per salvaguardare il territorio delle montagne e l’ambiente in generale.

Nel 2018, in Austria 140 partecipanti hanno raccolto quasi 2.000 litri di spazzatura mentre a Zurigo, gli iscritti all’iniziativa sono riusciti a recuperare 40 m³ di rifiuti, trascorrendo poi il resto della giornata tra musica food ed attività all’aria aperta.

Il team Burton Italia invece ha unito l'evento Clean Up Day a quello del Burton Camp On a Madonna di Campiglio, uno dei resort partner del brand in Trentino, invitando la propria community a trascorre due giorni in campeggio per raccogliere i rifiuti generati durante la stagione invernale e rafforzando anche il concetto di comunità stessa, legato a una tematica così importante come la sostenibilità. Grazie a questa attività, sono stati raccolti 130 kg di rifiuti attraverso un lavoro di squadra che è durato appunto due giorni, coinvolgendo non solo adulti, ma anche bambini per insegnare loro, fin da piccoli, il rispetto per la natura.

Tutti possono iscriversi e partecipare a questa attività ecologica scrivendo semplicemente un'email a eventi@burton.it