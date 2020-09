"The king is back": PUMA e Neymar jr insieme per lungo tempo

PUMA ha firmato un contratto a lungo termine con il calciatore brasiliano Neymar Jr - rappresentato da NR Sports - uno degli atleti più di successo della sua generazione, che indosserà la leggendaria scarpa da calcio PUMA KING. Neymar non solo indosserà le PUMA KING in campo, ma sarà anche un ambassador fuori dal campo con i più importanti prodotti PUMA: lifestyle, training, abbigliamento e calzature ispirate allo sport. “Avere Neymar Jr. nella nostra famiglia PUMA è fantastico” ha detto Bjørn Gulden, CEO di PUMA. “È uno dei giocatori migliori al mondo, con un’influenza enorme nel calcio mondiale e nella cultura giovanile. Siamo molto entusiasti e non vediamo l’ora di lavorare con lui sia dentro che fuori dal campo.”

In un messaggio sui suoi canali social dedicato ai fan e intitolato “The KING is Back”, Neymar Jr. parla dell’impatto che i grandi del calcio come Pelé e Maradona hanno avuto nella sua vita e la sua decisione di seguire le loro orme firmando con PUMA.

“Sono cresciuto guardando video delle grandi leggende del calcio come Pelé, Cruyff, Matthäus, Eusebio e Maradona,” ha detto Neymar. “Erano i re del campo, i re del mio sport. Desidero riportare in vita l’eredità che questi atleti hanno iniziato sul campo. Ognuno di loro ha giocato con PUMA e ognuno di loro ha creato magia con le KING.”

Ha aggiunto: “Ogni volta che allaccerò le mie scarpe, le mie KING, farò di tutto per raggiungere il mio sogno di onorare il mio nome e quello di tutti i grandi che hanno indossato le KING prima di me. Questa sarà la mia storia con PUMA. The KING is back!”

Neymar ha vinto diversi premi in Brasile, Spagna e Francia, così come la Champions League™ e la Copa Libertadores™. Ha inoltre vinto la Medaglia d’oro Olimpica con la nazionale brasiliana nel 2016. Ha segnato 61 goal in 101 partite con il Brasile, diventando così il terzo miglior marcatore di tutti i tempi della sua nazionale. Al momento Neymar gioca con il Paris Saint-Germain™ (PSG) e ha vinto tre campionati francesi, due Coupe de France e due Coupe de la Ligue. Ha svolto un ruolo importante nel portare il club alla sua prima finale di Champions League™ nel 2020.