Impossible Is Nothing: adidas illumina Milano

Con l’inizio di un anno importante all’insegna dello sport, adidas continua la sua storia “ Impossible Is Nothing ” con l’annuncio del suo più grande impegno di sempre a favore delle donne . Spinto dalla convinzione che lo sport abbia il potere di cambiare la vita delle persone, il marchio sosterrà coloro che stanno impegnandosi per l’equità di genere e l’inclusione , dentro e fuori dal campo di gioco.

La campagna, simbolo di abbattimento di quelle barriere, sociali e mentali che ci frenano dal poter essere libere e liberi di vivere al meglio la nostra unicità, in Italia ha trovato applicazione in un progetto pensato per il territorio della città di Milano, destinato alla cittadinanza, in modo da restituirle un luogo fondamentale nella scoperta e nell’esplorazione urbana, sportiva, umana ma anche culturale: il parco.

Come commenta Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, “Sono felice di questa iniziativa, voluta per accendere metaforicamente, oltre alle luci di Parco Ravizza, anche l’attenzione dell’opinione pubblica su una problematica grave e ormai non più tollerabile. Siamo nel 2022 e le donne, nelle grandi metropoli, spesso la sera non possono ancora uscire di casa e sentirsi al sicuro. Considerati alcuni recenti episodi, purtroppo anche a Milano ne sappiamo qualcosa. Da amministratrice sono ben consapevole che le politiche attive aiutano a fronteggiare l’emergenza. Servono più forze dell’ordine e più illuminazione e questa amministrazione, infatti, sta già prendendo provvedimenti in questo senso. Sono però altrettanto consapevole che nessuna politica attiva sarà mai sufficiente a estirpare il problema, se non si cambia prospettiva anche sul piano culturale, perché non è immaginabile trasformare le metropoli in agglomerati di lampioni e forze dell’ordine. Accendiamo quindi dieci torri in un parco, dal tramonto all’alba, nella speranza che domani se ne parli e dopodomani pure e, finalmente, anche grazie all’attenzione dell’opinione pubblica, si possa cominciare a metabolizzare il concetto che così non si può più andare avanti, perché il medioevo è passato da un pezzo”.

Irene Larcher, Senior Director Brand activation adidas sottolinea quanto “è importante per un brand come adidas parlare alle persone attraverso progetti che dimostrino il nostro approccio. Con Impossible is nothing, claim che da anni è simbolo di abbattimento di quelle barriere, sociali e mentali che ci frenano dal poter essere libere e liberi di vivere al meglio la nostra unicità, vogliamo parlare di inclusività e possibilità attraverso un progetto che ci permette trasformare uno spazio fisico vissuto solo parzialmente, in un luogo attivo senza limiti 24 ore su 24”.