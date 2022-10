adidas presenta l'Al Rihla World Cup Pack

Herzogenaurach, ottobre 2022 – adidas ha presentato oggi Al Rihla World Cup Pack , celebrando la FIFA World Cup 2022™ con design rivisitati per tre degli ultimissimi modelli della sua più leggendaria linea di calzature: X Speedportal, Predator Edge e Copa Sense.

Emblema delle ultime novità per ciascuna categoria, i tre modelli presentano un approccio al design coerente, già osservato nella realizzazione del Pallone ufficiale Al Rihla per la fase a gironi della FIFA World Cup 2022™ (presentato a marzo 2022).

Al Rihla in arabo significa “viaggio”, un termine che racchiude l’impegno e la determinazione dimostrati da ogni nazionale di calcio per aggiudicarsi un posto nel campionato mondiale. I colori e il design dell’Al Rihla Official Match Ball e della gamma di calzature Al Rihla World Cup Pack riflettono la velocità del gioco moderno e si ispirano alle strutture architettoniche, alle imbarcazioni tipiche e alla bandiera del Qatar.

Dinamici e generativi, questi modelli sono stati creati per aiutare i calciatori a dare il meglio di sé in partita, offrendo una linea di partenza che unisce nazioni, squadre, giocatori e tifosi per dar vita a momenti indimenticabili.

“Per questo speciale campionato, che è anche il più ambito palcoscenico del panorama calcistico, abbiamo voluto catturare l’essenza della velocità e del movimento, riflettendo il ritmo di gioco delle partite di oggi. Con i giocatori che esibiscono movimenti talvolta considerati impossibili, abbiamo immaginato il futuro della velocità nel nostro pack di calzature Al Rihla World Cup, declinato con la stessa vibrante iridescenza del pallone ufficiale Al Rihla per raccontare la magia in campo alla FIFA World Cup 2022™ e oltre”, ha dichiarato Franziska Loeffelmann, Design Director della divisione Football Graphics & Hardwear di adidas.

I modelli dell’Al Rihla World Cup Pack

Al Rihla X Speedportal

Ogni dettaglio di X Speedportal – l’ultima innovazione della gamma di calzature X speed di adidas – è stato progettato per i calciatori più veloci, pur senza rinunciare alla massima comodità, con il fine ultimo di sfruttare la velocità in tutte le dimensioni. L’innovativa tecnologia SPEEDFRAME di adidas, il sistema di stabilità e SPEEDSKIN 2.0 sono concepiti all’insegna di un’accelerazione quasi surreale a fronte di un’eccellente aderenza per muoversi in qualunque direzione.

Al Rihla Predator Edge

PREDATOR EDGE propone per la prima volta ZONE SKIN, una rivoluzionaria innovazione a sostegno dei giocatori nei tiri ad effetto e nei movimenti rotatori, oltre che capace di migliorare il grip. Inoltre, la suola FACET FRAME di nuova concezione dona stabilità e aderenza dinamica per movimenti potenti in campo. La struttura è dotata inoltre di un avampiede bilanciato che ridistribuisce il peso verso la parte anteriore della scarpa, ottimizzando il trasferimento di potenza quando si colpisce la palla.

Al Rihla Copa Sense

Progettato dall’interno all’esterno utilizzando informazioni anatomiche sul piede umano, il modello COPA SENSE integra le innovazioni tecniche di adidas – ovvero SENSEPODS, TOUCHPODS e SOFTSTUDS – per offrire a chi indossa queste calzature una migliore percezione e un tocco ottimale. L’Al Rihla World Cup Pack di adidas sarà disponibile dall’11 ottobre su adidas e nei negozi adidas. I prezzi variano a seconda del modello e saranno pubblicati sul sito adidas.com.