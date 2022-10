PUMA presenta la nuova sporstwear collection

PUMA presenta la nuova collezione Sportswear x PUMA composta da capi easy-to-wear che celebrano lo sport, provenienti dell’archivio del Global Sports Brand, e indossata, nelle immagini della campagna realizzata in esclusiva per Cisalfa Sport, dalla brand ambassador Giulia Calcaterra (@giuliacalcaterra).

Giulia Calcaterra, dopo un passato da ginnasta e alcune esperienze televisive, ha deciso di dedicarsi interamente alle sue due principali passioni: lo sport e i viaggi. Oggi è un’influencer amata e seguita da migliaia di donne che quotidianamente s’ispirano a lei e al suo lifestyle. Giulia, negli scatti della campagna, interpreta la nuova Sportswear Collection che propone due total look, uno uomo e uno donna, con pezzi iconici dello sport che celebrano il forte e orgoglioso heritage sportswear di PUMA reinterpretato con elementi d’ispirazione urbana.

La Sportswear x PUMA Collection mescola così sport e stile, con capi pratici e funzionali che coniugano tessuti premium e tagli classici, rivisitati attraverso una nuova lente per delineare originali linguaggi street style. Sintesi perfetta di questa interpretazione sono le sneakers Mayze Lth da donna, pensate per le hype girls, le streetwear enthusiasts e le trend mavens che vogliono distinguersi, hanno una lussuosa tomaia in pelle, eleganti sovrapposizioni in suede e la suola platform. Le sneaker RS-Z da uomo, ultima aggiunta alla famiglia RS, sono la scelta perfetta per dominare la strada, hanno la tomaia in pelle e mesh con dettagli in suede, intersuola in PU e l’innovativa tecnologia di ammortizzazione di alta qualità Running System di PUMA.

A completare il pack della capsule collection i due total look: il pack femminile è composto dalla PUMA Graphic Hoodie, dalla vestibilità classica, con cappuccio con coulisse esterna per una vestibilità regolabile, polsini e orlo a coste e logo stampato multi-tono come elemento distintivo sul petto, i PUMA Cargo Pants dalla vestibilità regular, vita a coste con coulisse, tasconi laterali e fondo elastico e la PUMA Graphic Tee caratterizzata da una vestibilità che esalta le forme, girocollo a coste e un’audace stampa grafica sul cuore .

Il pack uomo è composto dai pezzi più classici dello stile sportswear impreziositi da stampe grafiche come la PUMA Graphic Hoodie dalla vestibilità classica, con cappuccio con coulisse per una vestibilità regolabile, ampia tasca frontale e un tessuto morbido e leggero per il massimo comfort, la PUMA Graphic Tee, dal taglio classico e girocollo a coste e i PUMA Sweatpants dalla vestibilità regular, con fascia elasticizzata in vita con coulisse esterna, tasche sulle cuciture laterali e bottoni a pressione sul fondo.

La nuova Sportswear x PUMA Collection è disponibile online al sito cisalfasport.it e in tutti gli store Cisalfa Sport.