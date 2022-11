Alberto Tebaldi: VR Equipment e Valentino Rossi uniti dal DNA vincente

VR Equipment è la collezione tech-performance, MX / MTB / STREET / ACTIVE / VISION, disegnata per Valentino Rossi, il CEO dell'azienda, Alberto Tebaldi, spiega come nasce questa sinergia e come la linea sia destinata agli amanti delle due ruote e non solo