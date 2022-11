Puma presenta le nuove Colorway della collezione Padel per la stagione AW22

Grazie all'esperienza e alla capacità di sviluppo PUMA continua ad accelerare il passo con prodotti innovativi che mirano a migliorare le performance dei giocatori proponendo un nuovo e potente design di racchette, scarpe e abbigliamento, e per questo ha scelto il modello top di gamma come riferimento. La solarATTACK è la racchetta da padel più tecnica della collezione, progettata per il professionista o per il giocatore evoluto; con un profilo a strappo appositamente studiato per il giocatore che cerca un maggiore controllo nei colpi e con un profilo a diamante per il giocatore che cerca una maggiore potenza. Questo design è stato costruito per massimizzare la precisione e la partenza della palla. La doppia fibra di carbonio tubolare offre un'elevata resistenza meccanica e una grande elasticità, che riduce al minimo la torsione e la distorsione nei colpi più intensi. La racchetta solarATTACK è disponibile in due nuove colorway: una in intense black con il logo PUMA e alcuni piccoli tocchi in un rinfrescante fluorescent yellow e l’altra in una più sobria combinazione black, red e white.

Per la linea di sneakers il modello high-performance PUMA solarATTACK RCT è presentato in un nuovo mix di colori. La suola offre uno specifico schema di scanalature che fornisce un'aderenza e una trazione superiori per i rapidi cambi di direzione ed è ora disponibile in una suggestiva tonalità red abbinata a scanalature white. La parte superiore si presenta interamente in black, in contrasto con i lacci intense red e il logo PUMA. La solarATTACK RCT incorpora l'esclusiva tecnologia WEBCAGE+, leggera e flessibile, che offre una migliore protezione e garantisce un maggiore sostegno laterale e mediale.

I nuovi colori sono applicati anche alla maglia che ripropone la combinazione black per la parte anteriore e posteriore, con il logo PUMA sul petto in red e due linee sulle spalle sempre in red. Il design è completato da due linee white che partono dal collo, anch'esso white, fino alle braccia. Questa t-shirt incorpora la tecnologia DRY CELL di PUMA ed è stata realizzata con poliestere riciclato combinato con inserti in mesh per offrire la massima traspirabilità e mantenere la pelle asciutta in ogni condizione climatica. I pantaloncini sono stati realizzati in tessuto intrecciato che garantisce il massimo comfort per il giocatore.

I nuovi colori FASTER PADEL sono disponibili nei principali multi-brand store, nei PUMA Store e su puma.com