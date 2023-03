“Sicurezza e mobilità in bici": se ne parla a Cesenatico

Un appuntamento fissato per venerdì 31 marzo alle 16 presso il Museo della Marineria di Cesenatico. Partendo dalle conquiste fatte sul piano degli spostamenti in bici nel centro romagnolo, che si sta proponendo sempre più davvero come un modello nazionale, si discuterà di mobilità sostenibile allargando l'orizzonte anche oltre la realtà di Cesenatico. Lo faranno, in occasione dell'incontro "La sicurezza e la mobilità in bici" il sindaco Matteo Gozzoli da padrone di casa e con lui Filiberto Mastrapasqua, direttore del Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Roberto Sgalla, Presidente Formula Bici, Davide Cassani, da ex ciclista e ct della nazionale oggi presidente della Apt Servizi, Paolo Gandolfi, urbanista e relatore della Legge sulla mobilità ciclistica, Riccardo Capecchi, esperto di mobilità ciclistica, Roberta Bruzzone della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare Istat, Andrea Corsini, assessore alla mobilità e ai trasporti della Regione Emilia Romagna, e Andrea Agostini, altro ex ciclista oggi presidente della Fausto Coppi Asd. A moderare l'incontro sarà Federica Mosconi, giornalista di Teleromagna.