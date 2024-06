Cisalfa Sport rinnova la collaborazione con Touring Club Italiano

Cisalfa Sport, azienda italiana leader nella vendita dei migliori prodotti di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive, conferma per il secondo anno consecutivo la propria partnership con Touring Club Italiano. Nata dalla condivisione di valori quali l’amore per il territorio italiano, la valorizzazione delle sue bellezze naturali e del suo inestimabile patrimonio artistico e culturale, questa collaborazione desidera promuovere un concetto di viaggio etico, responsabile e sostenibile, oltre che uno stile di vita attivo e a contatto con la natura.

A partire da maggio 2024, Cisalfa Sport e TCI racconteranno alcune delle piuÌ affascinanti localitaÌ del nostro Paese, attraverso itinerari suggestivi ed experience locali: un’occasione unica per ispirare le persone ad avvicinarsi alla natura e alle attivitaÌ all’aria aperta.

Per raggiungere ed esplorare questi luoghi straordinari, il giusto equipaggiamento si rivela fondamentale. L'ampia gamma di prodotti affidabili, performanti e versatili dei migliori brand da trekking e outdoor disponibili da Cisalfa Sport, ne fanno un punto di riferimento per tutti gli amanti della natura, degli sport all’aria aperta e del viaggio, offrendo soluzioni funzionali per ogni necessitaÌ.

“Con la sua ricca proposta dedicata all’outdoor, Cisalfa Sport offre tutto cioÌ che serve per affrontare ogni tipo di attivitaÌ all’aria aperta, a qualsiasi livello. Il nostro obiettivo eÌ da sempre quello di promuovere uno stile di vita sano e a contatto con la natura, cercando di avvicinare quante piuÌ persone possibile allo sport e al piacere della scoperta del territorio”, afferma Lara Plutino, Trade Marketing Manager di Cisalfa Sport. “Siamo estremamente entusiasti di poter rinnovare per il 2024 la collaborazione con un’eccellenza come Touring Club Italiano, partner ideale per promuovere un turismo sostenibile, consapevole e autentico, nel pieno rispetto della natura”.

Proprio quest’anno, Touring Club Italiano celebra il suo 130° anniversario: un viaggio straordinario che, in oltre un secolo di attivitaÌ, ha appassionato generazioni allo studio e alla conoscenza dell’Italia, trasformando il viaggio in un’esperienza di scoperta e di arricchimento culturale.

“Siamo orgogliosi di questa partnership con Cisalfa Sport, storico brand con cui condividiamo valori e ideali comuni, primo fra tutti il senso di cura e la volontaÌ di far conoscere e scoprire il nostro prezioso territorio”, afferma Anna Rita Deceglie, Direttore Marketing Touring Club Italiano. “Nell’anno in cui il Touring compie 130 anni vogliamo mettere a disposizione di Cisalfa Sport tutta la nostra esperienza e il nostro sapere al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze dei territori, attraverso una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.”

Attraverso quattro diversi itinerari saranno raccontati in modo inedito l’identitaÌ, il territorio, le comunitaÌ e le eccellenze di alcune delle localitaÌ contrassegnate dalla Bandiera Arancione, il riconoscimento di qualitaÌ turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell'entroterra nazionale, che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma che sanno anche offrire ai turisti un’accoglienza di qualitaÌ.

La prima, Gressoney - Saint Jean (AO) - localitaÌ alpina ai piedi del Monte Rosa, nella valle del Lys - eÌ una delle piuÌ preziose delle Alpi occidentali non solo per posizione, offerta legata a sport e attivitaÌ invernali e per la sua rete sentieristica capillare, ma anche per la sua storia e la ricchezza di tradizioni.

Segue Tignale (BS), sul Lago di Garda, situata all’interno del Parco Alto Garda Bresciano, su un altopiano di ulivi e frutteti. Con le sue vedute panoramiche e una fitta rete di sentieri ben attrezzati, questa localitaÌ rappresenta la meta ideale per chi ama camminare o fare escursioni in mountain bike, grazie alla varietaÌ di percorsi che si snodano nelle sei frazioni e che svelano incantevoli paesaggi. Inoltre, la zona in riva al lago, con l’area del porto, si distingue per l’offerta di sport acquatici.

Terza tappa del progetto: il borgo medievale di Brisighella (RA), ricco di prodotti tipici e adagiato ai piedi di tre caratteristici colli di gesso. Qui tappa obbligata eÌ il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, riconosciuto Patrimonio Mondiale Unesco, dove spiccano per la loro particolare conformazione i Calanchi che eÌ possibile scoprire con escursioni organizzate dal Parco.

Infine, Malcesine (VR), un piccolo borgo medievale adagiato sulla riva orientale del Lago di Garda, ai piedi del Monte Baldo, che offre molteplici possibilitaÌ per scoprire il territorio: numerosissime attivitaÌ outdoor, tra acqua e terra, e culturali tra visite a castelli e musei.