Ferentillo Verticale 2024: anche il campione Adam Ondra per un’edizione straordinaria di arrampicata e outdoor

TERNI - Torna Ferentillo Verticale, il contest di arrampicata che lo scorso anno ha conquistato gli appassionati di sport outdoor, con la sua combinazione perfetta tra competizione e spettacolo naturale. L'evento, finanziato dalla Fondazione Carit in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Ferentillo e il progetto grafico di Molly&Partner, si svolgerà ancora una volta nelle iconiche falesie di Ferentillo, in Valnerina, cuore verde dell’Umbria. Arrampicata e ospiti di fama internazionale?La grande novità dell’edizione 2024 è la partecipazione di ospiti di livello mondiale: gli americani Cody Roth e Melissa Rudick arricchiranno l'evento con la loro esperienza e performance mozzafiato. Inoltre, gli arrampicatori leggendari Adam Ondra e Pietro Dal Prà saranno presenti in video collegamento per discutere con Andrea Di Bari, direttore tecnico dell’evento, e presentare il libro autobiografico di Ondra, Adam.

Competizioni per tutti i livelli?

Le gare di arrampicata, aperte sia agli amatori che ai professionisti, si svolgeranno su due discipline principali: la Marathon, che si terrà sulle celebri falesie di Ferentillo, e il Boulder, su strutture artificiali all'aperto. Quest’anno, come grande novità, sarà assegnato un premio in combinata per gli atleti che parteciperanno a entrambe le categorie.

Un programma ricco di attività?Oltre alle competizioni, Ferentillo Verticale 2024 offrirà una varietà di eventi per tutti i gusti: proiezioni di documentari, esibizioni di arti marziali, lezioni di yoga e riflessologia plantare, escursioni guidate e una vasta offerta di street food e stand gastronomici. Il programma sarà arricchito dalla partecipazione di ospiti speciali e momenti di formazione e divertimento per tutte le età.



PROGRAMMA



Venerdì 11 ottobre

• h 17:00: Inaugurazione del progetto "Realizzazione e gestione di siti naturali per l’arrampicata" promosso dal CAI Nazionale e attuato dal CAI di Terni.

• h 17:30: Apertura del Contest con saluti istituzionali da parte del Sindaco Elisabetta Cascelli, del Presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini, e di altre autorità locali.

• h 19:00: Intervista agli arrampicatori Cody Roth e Melissa Rudick, condotta da Andrea Di Bari.

• h 21:30: Incontro con il CNSAS-SASU (Soccorso Alpino e Speleologico Umbria) con proiezioni di immagini e filmati.

Sabato 12 ottobre

• h 10:00: Iscrizioni alla gara Marathon e partenza della competizione.

• h 10:00: Tour in bike ed e-bike con guida turistica.

• h 11:00: Lezione di Yoga meditativo con Sarah Braghelli.

• h 17:00: Esercitazioni del Soccorso Alpino e Speleologico.

• h 19:30: Video-incontro con Adam Ondra e Pietro Dal Prà, che presenteranno il libro Adam the Climber.

• h 22:00: Concerto live con la tribute band di David Bowie "Just for One Day".

Domenica 13 ottobre

• h 09:00: Qualifiche della gara Boulder.

• h 10:00: Family trekking alla Rocca di Precetto.

• h 13:00: Finali Boulder maschile e femminile.

• h 18:30: Premiazione delle gare Marathon, Boulder e Combinata.

• h 22:00: DJ Set con Tiziano Ribiscini.

?Ferentillo Verticale rappresenta non solo un evento sportivo, ma anche un'opportunità per scoprire il paesaggio mozzafiato della Valnerina, un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali.