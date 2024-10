A Gallipoli il decennale del Gozzo International Festival

Il Gozzo International Festival festeggia i suoi primi dieci anni. Al via la decima edizione del Gozzo International Festival, in programma a Gallipoli dal 9 al 13 ottobre , organizzato dal Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè e Caroli Hotels. L’evento celebra il Gozzo e si focalizza sull’importanza dei gozzi e delle lance collegata alle località costiere delle Marinerie mediterranee, celebrandone la storia attraverso diverse iniziative che spaziano dalle regate di voga e di vela, dall’enogastronomia all’arte e alla cultura. Il festival coinvolge uomini di mare, maestri d’ascia, marinai e pescatori, che sono invitati a condividere le proprie storie e a preservare le tradizioni costruttive coinvolgendo anche i giovani per assicurare la continuità di queste antiche conoscenze. La cerimonia d'inaugurazione è prevista alle 20:00 in Piazza D'Armi a Gallipoli.

Il Gozzo, purchè di costruzione tradizionale rigorosamente in legno, rappresenta il minimo comune denominatore tra tutti i Paesi del Mediterraneo ed è storicamente presente in ogni nazione costiera conservando le stesse caratteristiche tradizionali di costruzione e livrea con colori propri di ciascuna marineria.

Numerosi gli equipaggi partecipanti (nome armatore e nome imbarcazione): Filippo Guagliardo con "Nica" (Porto Palo Melfi); Francesco Landi con "A cicciona mia" (Salerno); Massimo Manieri con "Portus Veneris" (Tricase); Guglielmo Maraziti con "Vera" (Porto Acciaroli); Antonello Amodio con "Pro Monopoli" (Monopoli); Leonardo Lattaruro con Lucilla (Monopoli); Giovanni Di Russo con "Hormiae per la pace" (Formia); Luigi Stilo con "Natamar" (Reggio Calabria); Mario Caserta e Antonino Falcone con "Zingarella" (Reggio Calabria); Giovanni Del Bono con "Marianna" (Canale Monterano).



Al centro dell’evento, dunque, il Gozzo, la sua storia, la sua tradizione ma anche enogastronomia, arte e cultura. Gallipoli diventa un luogo di incontro e confronto tra le diverse marinerie d’Europa e d’Italia ma anche cornice perfetta per tutti i momenti dell’evento, dalle visite culturali, ai workshop, agli happy hour, dalle regate al puro intrattenimento.



La base nautica sarà al Seno del Canneto nel porto di Gallipoli dove si terranno le operazioni di varo, alaggio e ormeggio delle barche, nelle immediate vicinanze dell’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels. Qui, gli Armatori con i loro equipaggi saranno ospiti dell’organizzazione per l’intero soggiorno. Il Borgo Antico di Gallipoli offre uno splendido scenario per ospitare l’evento con la banchina e il porto collegati perfettamente attraverso il Castello Angioino, che diventa la sede principale del festival. All’interno saranno allestite mostre, incontri culturali, convegni e altre attività. Il Borgo, il porto, la galleria, lo scalo, saranno solo alcuni dei luoghi grandi attrattori ad ospitare gli appuntamenti in programma.

Il GIF 2024 sarà scandito da tre pagine esperienziali: la vita di bordo, la vita di porto e la cambusa del marinaio, dove si potranno vivere momenti di vita a bordo, esplorare il porto e degustare i piatti tipici della cucina marinara.

Vita di Bordo con gozzi e lance a vela latina in mostra in banchina; gozzi del Palio Remiero Tradizionale di Puglia; veleggiate; regate di voga

Vita di Porto con il Cantiere dei Maestri d'ascia provenienti da diverse regioni d'Italia all'interno del Castello Angioino dalle 10:00 alle 18:00; Palio Remiero Tradizionale delle Marinerie di Puglia; Workshop e incontri sulla tradizione per parlare di restauro, tecniche e attrezzatura; Mostre d'arte a cura di Toti Magno, Roberto Rocca, Giuseppe Piccioli Resta, Francesco Rastrelli e Carmelo Scorrano; incontri e arte marinaresca a cura di Giovanni Caputo; Stiva del Ricordo con la mostra delle opere d'arte luminaria di Torquato Parisi.

Cambusa del Marinario con degustazione di piatti tipici; Pesce in Tavola al Ristorante Zerostelle a cura degli chef Beda Ingravallo e Antonio Mangino. Evento nell’evento sarà il Palio Remiero delle Marinerie Storiche di Puglia con il gozzo tipico (2 vogatori a barca, voga in piedi) con armo a voga classica. Gli equipaggi si sfideranno davanti al Seno del Canneto ad evocare lo sbarco delle merci in porto.

In un’ottica di sostenibilità e tutela del territorio, in collaborazione con l’Associazione Paolo Pinto, sarà in scena anche “Gallipoli Fondali Puliti”. L'organizzazione del GIF insieme ai volontari dell’Associazione attuano, nei giorni precedenti all’evento, una pulizia dei fondali e della banchina antistante il Rivellino. Il Gozzo International Festival è l’occasione giusta per lasciarsi affascinare dalle antiche arti della navigazione tradizionale e dagli altri piacevoli momenti dell’evento tra cui mostre fotografiche, esibizioni di arte marinaresca, degustazioni di pescato, performance artistiche.



PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024

Ore 17.00

Apertura Segreteria Regata

Ore 20:00

Cerimonia d’Inaugurazione alla Piazza D’Armi del Castello Angioino.

Saluto delle Autorità Civili, Militari e Religiose.

Saluto di Giuseppe Sergi dell’ Associazione Paolo Pinto e racconto sulla loro operazione Fondali Puliti

Video Mapping "Gozzovigliando in Castello" a cura di Francesco Rastrelli e

Roberto Rocca.

Ore 21:00

Apertura Vernissage delle mostre

“Mediterraneo” a cura di Toti Magno

“SaLento” a cura di Roberto Rocca

“Una Vela Latina, dalla Catalogna del Mediterraneo” a cura di Thais Buforn

“Associazione Nazionale Marinai d’Italia”: esposizione di cimeli e memorabilia

“Le Vele Latine: cultura, arte e geostoria. Esposizione di modellismo d’Arsenale” a cura del Prof. Giuseppe Piccioli Resta, Sandro Savina, Adriana Bandiera,

Ore 21:30

Buffet di Benvenuto con le prelibatezze enogastronomiche La Dispensa di

Caroli

Birra Raffo Experience

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2024

Ore 9:30

Operazioni di varo

Briefing tecnico presso la Sala Meeting dell’Hotel Bellavista Club

Ore 10:00

Castello Angioino - Convegni

Davide Gnola, Direttore del Museo della Marineria di Cesenatico - Presidente

dell’Association of Maritime Mediterranean Museum "La vela tradizionale

come patrimonio culturale immateriale da valorizzare” (NUOVO)

Giuseppe Piccioli Resta UniSalento “Il Modellismo d’Arsenale patrimonio culturale"

Angelo Greco Amici della Vela latina Porto Cesareo “Il gozzo tradizionale

salentino”

Ore 13.00

Banchina del Canneto

Happy Hour Divella al rientro dei regatanti a bordo del peschereccio Matilde

Fiore

Ore 15.00

Skipper Meeting - Sala Meeting del Bellavista Club

Ore 15.30

Parata tradizionale Vela e Remo - Le imbarcazioni a vela e a remi lasceranno gli ormeggi per navigare in corteo lungo le mura del borgo antico

Ore 18:30

Castello Angioino - Cantiere del Maestro d’Ascia

"Intervento di saluto” di Rosario Meo - C.V Comandante della Capitaneria di

Porto di Taranto - Ufficiale della Marina Militare Italiana - Corpo delle

Capitanerie di Porto, Guardia Costiera

Presentazione de "Il Gozzo e le varie tipologie secondo l’utilizzo" a cura di

Giovanni Caputo, storico delle tradizioni marinare

Ore 20:30

Cena Ristorante ZEROSTELLE Hotel Bellavista Club - Caroli Hotels a cura dello

chef Onofrio Terrafino

Ore 21:30

Hotel Bellavistaclub - Sala Ponte - Caroli Hotels

Trio Terra del Sole in concerto: Antonio Ancora (voce), Marco Fracella (chitarra), Enrico Tricarico (pianoforte)

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2024

Ore 9:30

Briefing tecnico presso la Sala Meeting dell’Hotel Bellavista Club

Ore 10:00

Convegni al Castello Angioino - Sala Ennagonale

Sergio De Luca, Agronomo "Il taglio degli alberi e le fasi lunari: l’influenza della

luna sulle attività forestali e agricole"

Ore 12:00

Banchina Seno del Canneto

Regate GIF, Partenza prima prova di giornata e Palio Remiero Tradizionale delle marinerie di Puglia

Ore 16:30

Banchina Seno del Canneto

Happy Hour Divella al rientro dei regatanti a bordo del peschereccio Matilde

Fiore

Ore 18:30

Castello Angioino - Cantiere del Maestro d’Ascia

Inizio delle presentazioni, perfomance e workshop

Vicente Maria Delgado, Ricercatore storico di Imbarcazioni Tradizionali e

Consigliere della Federazione Catalana per la Cultura ed il Patrimonio

Marittimo e Fluviale

"Recupero e restauro di una imbarcazione da pesca de encesa”

Associazione Magna Grecia Mare “Storia di un sogno a vela latina: la Portus Veneris”

Ore 20:00

Gozzovigliando al Ristorante - Zerostelle - Bellavistaclub

Degustazione di pescato fresco IN MARE, direttamente dalle acque di Torre

del Pizzo, accompagnata dalla tradizionale Scapece gallipolina diei fratelli

Manno, e dai pregiati filetti di tonno Angelo Parodi.

I dolci della tradizione gallipolina preparati dalle Suore di clausura Carmelitane

Scalze del Monastero di Santa Teresa Lisieux di Gallipoli.

I vini dell’Unione Agricola Melissano, i vitigni autentici delle nostre terre.

Intrattenimento musicale con il duo Ketty Ketty e Pino Pino

SABATO 12 OTTOBRE 2024

Ore 9:30

Briefing Tecnico

Sala Meeting dell’Hotel Bellavista Club

Ore 11:00

Castello Angioino - Convegni

Sergio Abrami, Yacht Designer

"Gozzo a Vela Latina by Sayd: antiche forme e moderne tecniche costruttive”

Ore 12:00

Regate GIF - Partenza prima prova di giornata

Palio Tradizionale delle Marinerie di Puglia

Ore 16:30

Banchina Seno del Canneto

Happy Hour Divella al rientro dei regatanti a bordo del peschereccio Matilde

Fiore

Ore 18:30

Castello Angioino - Convegni

Giovanni Panella, vicepresidente dell’Istiaen - Istituto italiano di archeologia ed

etnologia navale - presentazione del libro “Barche Tradizionali dei Mari Italiani”

“La Tonnara di Gallipoli in Realtà Aumentata” a cura di Robin Lab di Gianfranco

Ore 19:30 Cerimonia di Premiazione degli equipaggi al Castello Angioino

Ore 20:30

Sala Ponte - Bar Martini - Bellavistaclub

Brindisi con degustazione di Pittule di Santa Teresa

Cocktail GIF Martini Special

Ore 21:00

Gran Gala al Ristorante ZEROSTELLE dell’Hotel Bellavista Club - Caroli Hotels

cena a quattro mani a cura dello Chef Antonio Mangino e Chef Beda Ingravallo

Il protagonista della cena sarà il pescato dell’azienda ittica In Mare,

accompagnato dai pregiati vini Tinazzi; il tutto esaltato dalle melodie

avvolgenti del duo Maraguà.

DOMENICA 13 OTTOBRE 2024

Ore 9:30

Briefing Tecnico

Sala Meeting dell’Hotel Bellavista Club

Ore 10:30

Banchina Seno del Canneto

Eventuale Regata di recupero e Operazioni di alaggio

Ore 11.30

Passeggiata e tempo libero a Santa Maria di Leuca

Ore 13.00

Garden Party in Villa La Meridiana in occasione dei 150 anni

