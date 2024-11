Da Herry Potter al Salento, le qualificazioni agli Europei di Quadball

Nel week end tra sabato 23 e domenica 24 a Gallipoli grazie a Lunatica Quadball Club e Caroli, torna otto anni dopo la rassegna continentale a Le Sirene, lo sport inventato dalla celeberrima autrice J.K. Rowling nei suoi romanzi conosciuti in tutto il pianeta, che mescola regole del rugby e del dodgeball: in palio un posto in prima divisione e tre in seconda