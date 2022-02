La strategia digitale di X League sarà gestita da HiWay Media

Uno dei debutti sportivi più attesi, la X League, è pronta a partire nel giugno 2022 grazie alla sua innovativa strategia digitale che lo Sports Business Journal ha recentemente definito "Un momento di svolta per l'autonomia degli spettatori negli sport LIVE". L'innovativa piattaforma digitale sarà alimentata da una delle media house digitali in più rapida crescita in Europa, HiWay Media, con sede a Milano, Italia. Considerata come un sarto digitale nello spazio OTT, HiWay Media sviluppa esperienze di streaming video personalizzate per i fan. La partnership pluriennale collegherà i fan agli atleti e alle esperienze del GameDay attraverso un sito web innovativo e un'applicazione mobile.