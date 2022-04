Aser Ventures nomina Ioris Francini Vicepresidente

La piattaforma di investimento di sport, media e tecnologia Aser Ventures ha nominato Ioris Francini come nuovo vice presidente del gruppo guidato da Andrea Radrizzani. L'ex co-presidente di WME | IMG (ora Endeavor) ha 20 anni di esperienza nell’industria dello sport e dell'intrattenimento ed è un dirigente dei media molto rispettato. Ioris Francini porta una grande esperienza strategica al gruppo Aser, oltre ad una serie di relazioni uniche con i proprietari dei diritti di trasmissione e dei brand. Avrà un ruolo chiave nel rafforzare le relazioni con gli investitori del gruppo e nel guidare una nuova crescita commerciale in tutto il portafoglio. L’italiano è entrato nel gruppo IMG nel 2003 ed è stato nominato presidente di IMG Events & Media nel 2014. Dal 2016 al 2019 è stato Co-Presidente di WME | IMG (ora Endeavor) e Presidente di IMG Media. Ioris ricopre ora il ruolo di consulente del presidente di IMG Media. Andrea Radrizzani, presidente e fondatore di Aser Ventures, ha dichiarato: "In Aser le grandi persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo orgogliosi di aver costruito un team di leadership a livello mondiale pronto a sostenere le nostre aziende e i nostri partner. Ioris sarà una grandissima risorsa per noi, la sua esperienza, la sua rete di contatti e le sue competenze aggiungeranno un enorme valore al nostro gruppo. Sono lieto di dargli il benvenuto nella famiglia Aser". Ioris Francini, Vice Presidente di Aser Ventures, ha aggiunto: "Aser Ventures ha un ricco portafoglio di società sportive, media e tecnologiche con una storia di costruzione di nuove imprese innovative e di crescita progressiva delle imprese esistenti in cui investe. Sono entusiasta di lavorare insieme ad Andrea ed al brillante team di gestione di Aser per continuare a guidare il gruppo nei prossimi anni."