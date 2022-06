Merchandising, analisi del fatturato dei top club italiani su Amazon

Guardando più nel dettaglio le magliette ufficiali, il prodotto best seller delle principali Squadre italiane, e allargando il perimetro della quantità di prodotti analizzati, si registra un fatturato annuo stimato di oltre 6 milioni di euro nel 2022, con cinque sole squadre che generano quasi 4,5 milioni di euro. (Milan, Juventus, Inter, Napoli, Roma). Milan è leader con un fatturato annuo di € 2.722.440 e un fatturato mensile di € 226.870. Rispetto al 2018, il 2022 sta registrando una crescita dei ricavi del 10,5%: un aspetto interessante da sottolineare è che sono solo due le squadre - Milan e Inter - che hanno registrato un incremento dal 2018 al 2022 (+191% e +51%) e che hanno quindi contribuito alla crescita dei ricavi. Concentrandosi poi sui marketplace Amazon europei e sulle principali squadre continentali, questi sono i risultati dell'analisi che ha preso in considerazione i primi 15 prodotti venduti in Europa. Real Madrid e PSG hanno il più alto fatturato annuo (3,3 milioni e 2,2 milioni di euro) e mensile (276k e 187k euro); Il Real Madrid ha avuto anche la crescita più elevata rispetto ai risultati del 2018 (+408%). Un dato interessante da notare è che ci sono due squadre che hanno generato più entrate in un paese straniero piuttosto che nel loro paese d'origine: il PSG in Germania e il Manchester United in Francia.

Infine l’analisi di Kiliagon ha un focus sui due vincitori, Milan e Real Madrid. È stata fatta una comparazione tra le due settimane prima e le due settimane dopo della vittoria del Real Madrid in Champions League e della vittoria del Campionato da parte del Milan. Basandosi sulle top 3 Keyword con i più alti volumi di ricerca, il Milan ha avuto un incremento del 231% mentre il Real Madrid ha avuto una crescita del 166%. Considerando gli enormi risultati in termini di ricavi nei marketplace europei, i Club e i loro dipartimenti di marketing dovrebbero prendere in considerazione l'apertura di una pagina dedicata sul canale Amazon per aumentare le entrate e presentare l'identità del team agli utenti della piattaforma.