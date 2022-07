Social Football Summit, il 27 e 28 settembre a Roma la V edizione

Diventato un punto di riferimento professionale della Football Industry e del calcio, si terrà a Roma il 27 e 28 settembre la quinta edizione del Social Football Summit. Attraverso i contributi e la partecipazione di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Media e Top Brand, #SFS continua ad essere un punto di riferimento unico nel suo genere in Italia per le tendenze e le innovazioni del mercato. Un’occasione importante per i protagonisti del calcio, di condividere e generare nuove opportunità all’interno di un settore molto dinamico. Nell’anno dei mondiali il Social Football Summit è stato eccezionalmente anticipato al 27 e 28 settembre, in uno Stadio Olimpico completamente ripensato negli spazi per accogliere oltre 180 top speaker nazionali ed internazionali e stakeholders di settore, per confrontarsi su strategie e iniziative.

Innovazione, sostenibilità e Metaverso Dopo il successo delle scorse edizioni con oltre 10.000 partecipanti, la quinta edizione di SFS nasce con un nuovo design, grazie al quale i partecipanti vivranno un’esperienza “immersiva” negli spazi più esclusivi dello Stadio. Confermate anche per questa edizione le importanti partnership con FIGC, Lega Serie A, con Lega B, Lega Pro e molti altri attori del calcio che verranno presentati il primo settembre nella conferenza stampa di presentazione del programma del #SFS22. La manifestazione, anche quest’anno, può contare sul sostegno e patrocinio della Presidenza del Consiglio, Regione Lazio, Roma Capitale, Sport e Salute e molti altri che saranno presenti durante la due giorni. “Un evento che sta consolidando la propria autorevolezza e la sua importanza all’interno del panorama della Football industry - spiega Gianfilippo Valentini fondatore del Social Football Summit - Quest’anno sarà un’edizione con molte novità tra gli speaker e molte conferme di partner importanti. Stiamo strutturando un programma di alto livello con ospiti che si confronteranno su tematiche come Innovazione, Sostenibilità, Metaverso, inclusione e modelli di business. Avremo una nuova startup competition, MULTISOCCER: la challenge stavolta sarà estesa a livello internazionale. Due giorni di programma intenso, con rappresentanti delle istituzioni e dell’economia internazionale all’interno dello Stadio Olimpico, location completamente ripensata negli spazi per fornire agli ospiti un’esperienza unica”.