Insieme a Eleven Sports per offrire sempre più contenuti

Il nuovo anno si conferma un anno all’insegna di partnership per poter offrire, a chi ama lo sport come noi, sempre più contenuti. Seguire le gare, tifare, appassionarsi e poi approfondire, scoprire i dettagli, conoscere meglio i protagonisti degli sport che amiamo sono azioni che compiamo ogni giorno. Per questo motivo abbiamo voluto siglare un importante accordo con Eleven Sports, grazie al quale tutti i clienti della piattaforma OTT Eleven Sports potranno leggere senza costi aggiuntivi la nostra edizione digitale e accedere senza limiti a tutti i contenuti pubblicati sul sito, per un periodo di 3 mesi.

Una grande novità, quindi, per tutti i clienti di ELEVEN che amano tenersi costantemente aggiornati sulle principali notizie da tutto il mondo dello sport.

Ma scopriamo meglio i dettagli. Gli utenti abbonati alla piattaforma Eleven da oggi potranno attivare senza costi aggiuntivi e per un periodo di 3 mesi il Servizio Full del Corriere dello Sport Stadio, che consente di accedere senza limiti a tutti i contenuti pubblicati sul nostro sito compresi, quindi, i contenuti PLUS, contenuti esclusivi quali interviste, pagelle, approfondimenti, editoriali, calcio internazionale e molto altro che sono solitamente accessibili solo a chi attiva un abbonamento. Il Servizio Full comprende inoltre la replica digitale del quotidiano cartaceo, disponibile ogni giorno a partire dalle 6 del mattino. Una grande opportunità, non trovate?

Lo facciamo per diffondere meglio i nostri contenuti, per portare il nostro contributo in quante più community possibile, perché, come diciamo sempre, lo sport è la nostra passione e ci piace viverla con chi la condivide con noi. Non a caso il nostro payoff è “Semplicemente passione” quindi semplicemente vogliamo essere sempre più vicini a chi quella passione la vive ogni giorno e con ogni mezzo.

L’offerta sarà dedicata sia agli utenti solamente registrati alla piattaforma, i quali riceveranno 1 mese di servizio Full gratuito con rinnovo automatico alla scadenza, sia ai clienti abbonati (sia mensile che stagionale) i quali riceveranno invece un accesso gratuito dal valore di 3 mesi. Anche in questo caso, l’abbonamento si rinnoverà in maniera automatica per altri 3 mesi. Tutti gli utenti Eleven riceveranno una comunicazione relativa a questa opportunità, quindi non dovete fare nulla, solo riscattare la promo appena vi verrà notificata. Buona lettura!