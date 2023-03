Gioco, Lottomatica prepara l’ingresso in Borsa migliorando il suo rating

Dopo aver avviato il processo di quotazione alla Borsa di Milano, Lottomatica ha ottenuto un riconoscimento importante, che garantisce ulteriore sostegno al suo piano di sviluppo. All’azienda, leader in Italia per le scommesse sportive, i giochi online e gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, è stato assegnato un nuovo rating “ESG" pari a 9.4, che equivale ad un rischio trascurabile di subire impatti finanziari significativi. “ESG” è l’acronimo di “Environmental, Social and Governance” e si riferisce a tre fattori centrali per misurare la sostenibilità di un investimento.