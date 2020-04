Giani: "Giusto intitolare a Rialti la sala stampa del Franchi"

FIRENZE - "La proposta di intolare la sala stampa dello Stadio Franchi ad Alessando Rialti la condivido senza riserve". Lo ha dichiarato Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, che si unisce alla richiesta dell'Associazione Stampa Toscana e del Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi che hanno scritto al sindaco di Firenze Dario Nardella e al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Credo sia il modo giusto per ricordare chi veniva considerato una sorta di decano per i giornalisti sportivi. Rialti - prosegue Giani - era un grande giornalista sportivo, professionista riconosciuto per genialità nelle intuizioni, acutezza di analisi, capacità di dialogo e di approfondimento della notizia. Ci mancherà come punto di riferimento. Dedicare a lui la sala stampa dello stadio è un modo per renderlo vivo e presente agli appassionati di cultura e sport". Alessandro Rialti, storica firma del Corriere dello Sport-Stadio, è scomparso lo scorso 5 aprile.