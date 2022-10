FIORENZUOLA D'ARDA - Attimi di paura in Fiorenzuola-Lucchese, gara valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. La partita è stata sospesa al 21' del primo tempo per il brutto infortunio alla testa occorso all'attaccante classe 2004 della squadra di casa, Nicola Anelli. Cosciente e trasportato in volo sanitario presso l'Ospedale di Parma, il ragazzo verrà monitorato per stabilire le sue condizioni.