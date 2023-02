Spal, novità sull'atteggiamento di Nainggolan: ecco cosa sta succedendo

FERRARA - Malgrado i recenti risultati della Spal non siano soddisfacenti, l'impatto di Radja Nainggolan è stato più che positivo. Alla sua prima apparizione in campionato nella sconfitta casalinga contro il Bari, l'ex Roma è entrato nella ripresa e ha subito sfornato un assist e messo a segno un gol. Non solo in campo, anche fuori Nainggolan sta dando un segnale ai suoi compagni. Dello stesso parere è il direttore dell'area tecnica della Spal, Fabio Lupo.