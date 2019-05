Mihajlovic: «Il Bologna giocherà per battere la Lazio»

BOLOGNA - "Per il momento l'obiettivo resta la salvezza. Penseremo poi a salire il più possibile: ci restano due partite e dobbiamo provare a fare sei punti. In questo modo possiamo anche arrivare decimi". Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, parla così alla vigilia della penultima sfida di campionato, contro la Lazio: "Mi fa piacere tornare all'Olimpico per affrontare la Lazio. Sappiamo che troveremo una squadra forte che però ha già vinto la Coppa Italia ed è qualificata in Europa League. Sappiamo che affronteremo una squadra che non avrà preoccupazioni in testa. Giocheremo per vincere, pur sapendo che non sarà facile. Ci metteranno in difficoltà, ma anche noi possiamo farlo, se giochiamo come sappiamo. La Coppa Italia? Credo che la Lazio abbia vinto con merito: è una squadra fisica e tecnica, non è stata una finale emozionante, ma bella per intensità. I fatti che mi hanno coinvolto? Era stato accusato un tifoso della Lazio, non è andata così, posso capire anche la tensione del poliziotto, ma si sono scusati tutti, a partire dal capo della Digos. Dire "zingaro di m..." è sempre razzismo. Come insultare una persona di colore, il problema è che si fa finta di niente troppo spesso. L'affetto dei tifosi? Sono stato apprezzato a Genova e a Milano. Basta perdere due partite e tutti smettono di osannarti, io cerco sempre di essere equilibrato. Il passato alla Lazio? Non era facile gestire quello spogliatoio, non tutti andavamo d'accordo ma in campo non si vedeva: Eriksson era il miglior allenatore per capire e gestire quella situazione. Futuro? Come prima cosa, per una questione di rispetto, parlerò col Bologna. Poi non so cosa succederà: vediamo cosa mi dirà la società e partiremo da lì, passo dopo passo".

