BOLOGNA - Il Bologna prosegue la propria marcia si avvicinamento al prossimo impegno di campionato, contro la Lazio. Nella mattinata di oggi, il gruppo rossoblù è stato suddiviso in due gruppi, per una seduta atletica e una partitella insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Allenamento differenziato per Mitchell Dijks. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta di allenamento, a porte chiuse.