Bologna, riecco Skorupski: ha lavorato in gruppo

BOLOGNA - Il Bologna ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti a Casteldebole. Per i rossoblù nel mirino c'è la difficile trasferta di Roma con la Lazio: buone notizie per Sinisa Mihjalovic, che ha potuto riabbracciare Lukasz Skorupski, tornato a lavorare in gruppo a tutto gli effetti con una seduta tecnico-tattica e partitella finale a metà campo. In parte con i compagni anche Gary Medel, Nicola Sansone e Federico Santander, mentre Ladislav Krejci, Mitchell Dijks e Mattias Svanberg hanno svolto solo terapie. Per Roberto Soriano una seduta di lavoro differenziato.