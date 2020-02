Bologna, allenamento in gruppo per Medel e Sansone

BOLOGNA - Seduta pomeridiana di allenamento per il Bologna, che prosegue i propri lavori in vista del prossimo match di campionato, contro la Lazio. Il programma odierno ha previsto una seduta tecnico-tattica conclusa da una partitella. Relativamente ai singoli, Roberto Soriano e Federico Santander si sono allenati in parte con il gruppo, seduta per intero con i compagni per Gary Medel e Nicola Sansone. Terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks e Mattias Svanberg. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta a porte chiuse.

Udinese, Okaka non basta: Palacio regala il pari al Bologna