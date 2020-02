Bologna, De Leo: "Siamo partiti troppo male"

BOLOGNA - "Siamo partiti male, senza riuscire a mettere in pratica la strategia che avevamo preparato e abbiamo preso due gol". Emilio De Leo, collaboratore dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la gara con la Lazio: "Dopo abbiamo trovato le distanze e non siamo stati fortunati a trovare la rete. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, e non potevamo essere blandi nell'approccio, come invece è successo. Quando siamo usciti fuori è stato il vero Bologna, che ha accorciato il campo trovando le misure. Dal punto di vista difensivo abbiamo provato a fare la stessa gara dell'andata. E Soriano doveva mettere pressione a Leiva. Quando abbiamo visto che le distanze non erano le stesse, abbiamo lavorato diversamente, schierandoci con un modulo diverso. Abbiamo continuato a lavorare così anche se per i nostri attaccanti le distanze erano ampie. Soriano? Lavora bene nella fase di non possesso, per una squadra come la nostra che lavora di transizione e contropiede è preziosissimo. Scudetto? Sinceramente mi occupo delle nostre prestazioni. Si tratta di tre grandi squadre, la Lazio sfrutta il momento magico e quest'anno potrebbe fare la differenza".

LAZIO-BOLOGNA 2-0: LA CRONACA