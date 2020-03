Bologna, Dijks parzialmente in gruppo

BOLOGNA - Ripresa immediata degli allenamenti per il Bologna, all'indomani della gara con la Lazio. In vista della partita con la Juventus, la squadra si è ritrovata stamattina alle 10.30 al centro tecnico Niccolò Galli. Seduta di scarico in palestra per i titolari di Roma, lavoro atletico sul campo per gli altri, con esercizi sul possesso e partitella finale. Mitchell Dijks si è allenato in parte con i compagni e in parte in maniera differenziata; differenziato per Ladislav Krejci, terapie per Mattias Svanberg. Dopo l'allenamento, il rompete le righe: la ripresa è fissata per martedì alle 14 a porte aperte a Casteldebole.

