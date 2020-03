Bologna, furia Mihajlovic verso gli arbitri

BOLOGNA - Primo fallo di Bani, al 4° minuto, e Abisso estrae il cartellino giallo. Minuto 11, primo fallo di Schouten, altro cartellino giallo. Ed è proprio in quel momento che Mihajlovic è andato su tutte le furie, avendo già capito l'aria che tirava per il suo Bologna contro la Lazio. Poi si è aggiunta l'ammonizione di Santander che, insieme a Schouten e Bani, verrà squalificato. Negli spogliatoi, prima di lasciare l'Olimpico, Sinisa ha esternato ad Abisso il suo disappunto con grande fermezza. Ma non per i gol annullati a Denswil e Tomiyasu, ma solo per i cartellini gialli (in particolar modo i primi due).

La denuncia di Fenucci

Nel pomeriggio di ieri l'ad Claudio Fenucci ha parlato all'Ansa, spiegando come "il Bologna è una squadra che cerca sempre di costruire gioco, affrontando le partite in maniera propositiva. Ci sono state molte valutazioni errate in divers gare, interpretazioni che ci sono costate qualche punto e tanti [...]"

