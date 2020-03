Coronavirus, Saputo rinvia l'arrivo a Bologna

BOLOGNA - L’idea era quella di sedersi al Dall’Ara, guardare la partita contro la Juventus e poi tornare in Canada. Ma a questo giro Joey Saputo ha preferito evitare. Dall’Ara a porte chiuse, e poi c’è il virus che è comunque un elemento da considerare. E così il presidente ha rinviato la sua presenza in Italia a data da destinarsi. Molto dipenderà anche da come si evolverà la situazione legata alle partite. Quando le acque saranno più calme Joey tornerà con le solite modalità a vedere il Bologna. Giorni, questi, il cui il numero uno rossoblù si è informato, è come sempre in costante contatto con la dirigenza. Per sapere come si evolve la situazione, per far sentire la sua vicinanza. Non filtrano indiscrezioni sulle dichiarazioni di Andrea Agnelli, che Saputo avrebbe visto nel caso fosse venuto a Bologna.

Lazio, ecco il primo posto: Bologna battuto 2-0

Programmi

E’ probabile che la prossima visita di Joey in città coincida anche con un auspicabile ritorno alla normalità, e dunque con partite di Serie A accompagnate dalla consueta cornice di pubblico. Ma c’è una data possibile e una partita, il derby contro il Sassuolo. Altrimenti la visita del presidente sotto le due torri potrebbe slittare addirittura alla partita contro la Fiorentina, in trasferta, penultima giornata di campionato (da valutare poi eventuali slittamenti della Serie A). In agenda ci sono molte possibilità, ma Saputo non ha ancora valutato realmente cosa fare. Comprensibile, l’emergenza mondiale ha sovvertito ogni piano. Al momento, dunque, nessuna idea può essere presa alla lettera. Prima della partita contro la Juve, però, si farà sentire, caricherà la squadra. La situazione dell'epidemia è in continuo evolversi e anche Joey potrebbe rimandare o perché non anticipare la sua visita in Italia. Tutto dipenderà da come andrà avanti la gestione del campionato. Le sue valutazioni ovviamente saranno anche legate all’evolversi dell'epidemia in Canada. Fino a poche ore fa, i casi confermati in Canada erano 51, 2 in Quebec. Naturalmente anche lì la situazione è in costante evoluzione anche per quanto riguarda le squadre di Mls. Il Montreal ieri ha affrontato Dallas, partita di regular season.