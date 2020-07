Mihajlovic, show con Gattuso: "Cosa gli invidio? L'età..."

BOLOGNA - La bellissima immagine di Sinisa Mihajlovic e Rino Gattuso seduti insieme in panchina è proseguita anche dopo il 90', con una "conferenza stampa"... condivisa. I due tecnici, infatti, si sono presentati insieme ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo ho sbagliato, pensavamo di poter gestire le loro uscite andando tre contro tre a centrocampo - ha detto il tecnico del Bologna dopo l'1-1 con il Napoli -. Poi abbiamo cambiato sistema e ci siamo messi con un 3-4-1-2 a uomo su tutto il campo, noi dobbiamo avere poche idee, ma averle chiare. Nella ripresa invece abbiamo fatto molto bene. Il pallone calciato? Ho ancora il piede caldo... senza effetto ho preso uno della Croce Rossa (ride, ndr). Barrow prima punta? Noi lo abbiamo preso come punta centrale, ma poi con il Covid e le partite ravvicinate non abbiamo avuto tempo di lavorare sui movimenti. L'anno prossimo potrà farlo, ma lo vedo come esterno perchè può partire in progressione. Palacio? Io non guardo mai l'età, se ha 38 anni e fa meglio degli altri lo faccio giocare. Io parto con un'idea, poi posso essere smentito sul campo, l'importante è che tutti siano motivati e remino dalla stessa parte, poi chi sta meglio gioca. Cosa vorrei di Gattuso? L'età" chiude Mihajlovic, abbracciando Gattuso.

