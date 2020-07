Bologna, Mihajlovic: "Deluso: non si possono fare queste figure"

FIRENZE - "Non so cosa sia successo: il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto occasioni e potevamo anche andare in vantaggio. Poi nella ripresa dopo lo 0-1 ci siamo sciolti come neve al sole, non abbiamo reagito". Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, al termine della gara con la Fiorentina: "Non posso accettare che la squadra molli, non sono arrabbiato: sono deluso, che è peggio. E sono troppo deluso per parlare ora con i giocatori. In campo dobbiamo parlarci di più, è un anno che ci lavoriamo sopra. È vero che sono partite di fine stagione ma sembra che i ragazzi stiano aspettando che finisca. Non è giusto rovinare così tutto il lavoro di un campionato intero. Queste figure non si possono fare, troppo brutto così: Forse è meglio che domenica non ci presentiamo. Finiamo col Torino e faremo le nostre scelte, ma nessuno si lamenti delle decisioni che saranno prese. Barrow? Deve lavorare ancora. Si trova meglio da esterno ma lo proviamo da prima punta in funzione del prossimo anno. Oggi non ha fatto bene, come centravani è rimandato".

FIORENTINA-BOLOGNA: LA CRONACA